DE SOCIALES...

Gracias a las gestiones de la doctora Imelda Ortiz de Widen y el apoyo del embajador David Nájera, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano SER, se logró que en el majestuoso Alcázar de Chapultepec, el pasado jueves, se diera con gran éxito la presentación de la Orquesta Infantil Real de MAPEME, bajo la dirección del maestro Hilario Aguirre, ante un lleno total de un público nacional e internacional, así como, de igual manera, la Compañía Internacional de Danza Yoliztli Widen, quienes ejecutaron espectaculares bailables de distintas partes de nuestro país. Felicidades a los 45 niños que integran la orquesta, muy en especial a Imelda que, con su incansable gran labor como promotora de arte y cultura internacional, logró que le concedieran este histórico recinto para realizar estas dos presentaciones. Se apuntó un éxito más, poniendo muy en alto la Comarca Lagunera y Torreón en los Ojos del Mundo. ¡Enhorabuena!

Un reconocimiento al hermano Julián Martínez, quien, hasta el día de antier, fungió como director del glorioso Instituto Francés de La Laguna y en su gestión durante estos 6 años, realizó diversas mejoras para el IFL como el hermoseamiento de la Plaza San Juan Bautista de La Salle, el pasto sintético del campo uno y estadio, techó 6 canchas de baloncesto en secundaria, impulsó la preparatoria nocturna para trabajadores, la cafetería totalmente nueva y, sobre todo, el apoyo incondicional a la banda de guerra, que es ya una tradición. Le deseamos éxito en su nueva gestoría en Ciudad Victoria, Tamaulipas… Para mí fue un honor haber podido colaborar en esos seis años en el patronato de exalumnos y padres de familia, que tan amablemente me invitaron. También damos la bienvenida al nuevo director Tarcisio Larios, que viene del Colegio de Guadalajara. Seguros de que el espíritu lagunero le apoyará en toda su gestión.

Felicitaciones a Luis López Figueroa y Mague Willy de López, ya que el pasado sábado celebraron 60 años de feliz y armonioso matrimonio, junto a sus hijos Luis, Jorge, Carlos y Laurita, sus respectivos cónyuges y sus 11 nietos. ¡Parabienes!

La joven Sofía Ivette Ahumada García se encuentra disfrutando de las vacaciones de verano por Boston - Salem - Nueva York - Washington - Filadelfia, ruta interesante e histórica… Ya nos platicará a su regreso.

Culminó su misión en la Tierra el estimado caballero, don José Jesús Espinosa Díaz; sinceras condolencias a su esposa, doña Silvia Vidal de Espinosa, a sus hijos Angélica, Mónica, Ma. del Pilar, Verónica, José y Silvia Espinosa Vidal. Rogando a Dios Padre que, en su infinita misericordia, los conforte en su partida. Para él oración y descanse en paz.

Mañana iniciará una vuelta más al Astro Rey la estimada maestra Alma Dávila Saldaña. Hoy, desde temprano, será felicitada por sus hermanas Rosy, Norma y Lupita, demás familiares y múltiples amistades. Desde aquí, mis mejores deseos.

Unas cumpleañeras más este mismo día serán: mi querida amiga Lourdes Benavides de Martínez, que de seguro ya está preparando maletas o ya anda de viaje, celebrando en compañía de su marido Jesús Martínez Morales, sus hijos Maluly, Jesús, Lorena y Adriana. Al igual que la guapa Laura Calleja de Anaya, que lo festejará con su esposo Antonio Anaya Finck y su hijo Toño. ¡Felicidades!

El domingo 20, en punto de las 21:00 hrs, teniendo como escenario la explanada de la Plaza IV, Cuarto Centenario, se llevó a cabo la coronación de la reina del Pueblo Mágico de Mapimí, con motivo de su aniversario 427º. En este certamen participaron 8 chicas, quedando como ganadora Naim Carrillo Calderón, reina 2025-2026, con gran algarabía en este festejo de toda la población, que disfrutaron los juegos artificiales y música en vivo. Naim es una alumna destacada del IV semestre de bachillerato con especialidad en gastronomía, con excelente promedio, a quien le gusta el deporte y practicar los idiomas inglés y francés. En todo momento estuvo acompañada de sus orgullosos padres, Laura Calderón y Juan Ignacio Carrillo. ¡Felicidades!

¡Atención! ¡Atención! Autoridades correspondientes al municipio de Lerdo… La vicepresidenta de Prodefensa del Nazas nos hace un atento llamado ya que, en esta temporada de anidación, tortugas han sido atropelladas por vehículos tipo "racers" que circulan sin control en el área natural protegida del Cañón de Fernández, uno de los ecosistemas más importantes y frágiles de la Comarca Lagunera. Cuidemos nuestro humedal, en beneficio de nuestro hábitat.

Estuve en Durango capital, hermosa ciudad, con ese clima maravilloso y toda su arquitectura virreinal y la independencia del Centro Histórico. Durango capital fue el último bastión del barroco en la antigua Nueva España, bellos edificios que invitan a visitar, conocer su historia y ni se diga, disfrutar su gastronomía. Con este motivo, el sábado fui al Club Campestre con mis amigas golfistas de allá, Silvia Muller, Thelma Meraz, Lilia Sandoval y Norma de Villarreal. Desde la terraza disfrutamos la vista al campo, incluso nos tocó ver y escuchar tormenta eléctrica y luego la deliciosa lluvia. Degustamos una rica botana, refrescantes bebidas, acompañado de amena charla con grandes remembranzas y tópicos de actualidad. Tuve el gusto también de encontrarme y saludar a mis paisanos Gerardo González Dueñez y Eduardo Herrera Martínez. Como experimentados golfistas, terminaban de dar su recorrido con buen puntaje… y como laguneros, apreciamos y envidiamos este clima. Si no ha estado últimamente en Durango, tómese su tiempo, la autopista está excelente y tendrá una grata sorpresa al llegar a la ciudad. Inténtelo, no se arrepentirá… Y si no quiere conducir, en el "Jet de la Pradera", llámese Ómnibus de México, ofrecen un servicio de primera.

Continuando con Durango capital. Les quiero recomendar un restaurante de nueva apertura que se llama Yerbanis, ubicado en Felipe Pescador entre Victoria y Madero, prácticamente frente a la estación de ferrocarril. Es una antigua casona de principios del siglo XX, con una gran variedad de menú típico durangueño del recetario de la abuela, variedad de mixología que está tan de moda y múltiples bebidas, con la atención personalizada de su propietario Edgar Omar González Huerta. Compruébelo.

Y por la siempre verde San Antonio, Tx., continuaron los festejos de los Villalobos - Maynez: Gabriel Villalobos Maynez, Alma Mora de Villalobos, Almita Villalobos Mora y Jesús de la Garza Acosta, venían de iniciar la fiesta de sus respectivos cumpleaños en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca. ¡Congratulaciones!

En la residencia de Mavisa Rodríguez Garza, el pasado domingo 20, se reunieron a disfrutar deliciosos platillos, como es costumbre con Mavisa, para festejar el cumpleaños de nuestro querido amigo Carlos Bracho, que le cortó una hoja más al calendario el día 4. Asistieron Marcela Pámanes y Cecy Ramírez Hamdan. Los invitados tomaron sus respectivos lugares, que siempre es un verdadero placer, ya que la mesa está puesta con todo detalle: mantelería, cubertería, bella vajilla y unas copas a juego. Los brindis no se hicieron esperar. ¡Felicidades!

Casa Iñigo invita a celebrar el día de San Ignacio de Loyola, el jueves 31 a las 19:30 hrs, iniciando con una eucaristía. Al término, se realizará una convivencia en la explanada. Los asistentes podrán llevar algún refrigerio para compartir, en salado, dulce y bebidas. Mayor información al teléfono 871-712-87-12 o WA 871-116-83-12.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, invitan a aprender jugando, sentir con el cuerpo y soñar a través de historias… En el preescolar de la UAL, la infancia se vive con alegría, movimiento y magia. Con el modelo educativo UNOi, los niños exploran el mundo a través de tres pilares esenciales: el juego, que despierta su creatividad y pensamiento libre; el cuerpo, que les enseña a conocerse, expresarse y conectar con su entorno; las historias, que les abren la puerta a imaginar, comprender emociones y construir su identidad. Ahí, cada día es una experiencia para crecer felices, seguros y curiosos, con instalaciones nuevas, aulas con baño integrado, educación bilingüe, espacios creativos a través de aulas "Maker", acompañamiento emocional y preparación para un futuro lleno de posibilidades. Ingrese a sus redes sociales o llame al teléfono 871-729-01-56.

El Ayuntamiento de Torreón, a través del Archivo Municipal que tan acertadamente dirige Cinthia Gaspar, llevó a cabo el pasado miércoles 23, en punto de las 19:00 hrs, en las instalaciones del archivo, la conferencia "Los héroes que México olvidó. Juan Garrido y los tlaxcaltecas, constructores invisibles de la Nueva España", impartida por Miguel Amaranto. Se vio muy concurrido y al término se ofreció un brindis de honor.

Hoy, en punto de las 18:00 hrs, en la Plaza de Toros "Alberto Balderas" de Ciudad Jardín, Lerdo, se llevará a cabo el bello espectáculo ecuestre con los legendarios Caballos Domecq. La "Plaza del Romance" abrirá sus puertas para recibir a siete hermosos e imponentes caballos domados a la alta escuela junto a sus jinetes, destacados bailarines y magistral música, ofreciendo a los asistentes un recorrido a través de la historia de México, predominando la importancia que han tenido los equinos, desde ser utilizados como medios de transporte y ayuda para el trabajo, hasta ser compañeros de batallas, defendiendo el futuro de nuestra patria. Estos caballos son procedentes del Centro Cultural Ecuestre Domecq, institución con más de 50 años de tradición en este ámbito, fundada por la Casa Pedro Domecq, dedicada a producir bebidas etílicas. Esta institución ofrece programas como la academia, espectáculos, cría caballar, equinoterapia, veterinaria y turismo, entre otros; además, se especializan en la doma clásica y alta escuela, con espectáculos que han cautivado al público alrededor del mundo. Estos equinos son conocidos por sus presentaciones que combinan danza, música y ejercicios de alta escuela como el tándem, paso español y reverencias, en una fusión de México y España, con sus culturas, sus colores, sus tradiciones y esa devoción que ambos países comparten, precisamente por los caballos. Si aún no adquiere su boleto, puede acudir a las taquillas de la plaza y disfrutar en compañía de la familia o amigos este bellísimo espectáculo.

El arte cobra vida en el centro comercial de todos los laguneros, Plaza Cuatro Caminos, ya que, en conjunto con el Ayuntamiento de Ciudad Lerdo, llevarán a cabo la inauguración de la exposición individual "El Poliverso de Alex Daniel", una muestra única de cartonería mexicana, que no se puede perder. Haga un espacio en su agenda y asista este lunes 28 a las 19:00 hrs, en el atrio principal. Se contará con la presencia del autor Alex Daniel Esquivel.

Para los amantes del idioma español. Docente: que enseña o instruye. Dicente: quien recibe enseñanza.

Continuamos con José María Morelos y Pavón… Morelos cursó los estudios en la escuela de su abuelo, el maestro José Antonio Pavón. El padre de Morelos, don Manuel, era carpintero y, tras una discusión con su madre, se marchó de la casa familiar y llevó consigo a su hijo Nicolás, por lo que la familia pasó una severa crisis económica. José María entró a trabajar en la Hacienda Tahuejo de su tío paterno, Felipe Morelos Ortuño, ubicada en el actual municipio de Parácuaro, Michoacán, región de Apatzingán, a los catorce años. Nicolás siguió a su padre, quien regresó a la casa paterna a principios de 1784 y el hijo adoptó el oficio de carpintero, que ejerció en San Luis Potosí hasta su muerte, alrededor de 1828. José María trabajó como atajador, después como arriero y vaquero; además de esto, Morelos se podría haber encargado de algunas responsabilidades oficinescas, quizá primero como ayudante, aprendiz de escribano y después como responsable. Se instruyó en agricultura y ganadería. Morelos se hizo una herida en la nariz persiguiendo un toro, cuya cicatriz le quedaría grabada el resto de su vida. Dentro de sus labores de arriero, Morelos viajó en ocho ocasiones a la Ciudad de México durante los once años que duró en el campo. Continuará…

