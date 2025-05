DE SOCIALES...

HOLA, HOLA… Mañana, no deje de salir a ejercer su derecho al voto.

En el marco del 86º aniversario luctuoso del C.P.A. Francisco Sarabia Tinoco, la diputada Georgina Solorio García invita, para el sábado 7 de junio a las 19:30 hrs, en el Museo del Avión de Sarabia, de Ciudad Lerdo, a la presentación de la historieta Conquistador del Cielo. La historia de Francisco Sarabia Tinoco, de la autoría de Marybel Sarabia Huidobro, nieta del capitán Sarabia, quien hará viaje especial desde España, acompañada de su esposo e hijos. Dentro del evento, se hará entrega de algunas piezas que fueron propiedad del capitán, así como la historieta y otras sorpresas más. Están cordialmente invitados, será un honor contar con su asistencia.

El pasado sábado, la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Durango realizó el Congreso y Campeonato Charro del Estado de Durango 2025, en honor a don Salvador Álvarez Díaz, con sede en el Lienzo Charro FENADU, donde participaron un total de 23 equipos de escaramuzas. Se llevaron el Campeonato Estatal la Escaramuza Charra De La Laguna, integrada por: Patricia Valdez (capitana), Martha Limones, Pamela Flores, Paola Ortiz, Claudimar Rivera, Victoria Salinas, Maluly Martínez, Gabriela Álvarez y Carolina Sánchez (banca). ¡Enhorabuena! Y que continúen los éxitos.

La Sociedad Astronómica Francesa llevará a cabo su sexta edición de On the Moon Again, que tendrá lugar del 6 al 8 de junio. Con este motivo, fue invitado especial para esta vivencia astronómica el connotado lagunero César Fabián Esparza, quien se instalará en la Torre Eiffel de la vecina Gómez Palacio y tendrá la oportunidad de reencontrarse alrededor de la Luna y del Sol para compartir una vez más esta mágica maravilla. Esta sociedad se ha convertido en un magnífico evento que llega a miles de personas cada año en todo el orbe. Este año celebrarán el centenario de la muerte de Camille Flammarion, astrónomo y fundador de la Sociedad Astronómica Francesa. Flammarion organizó el Festival del Sol, y por este motivo quieren darle un color solar a On the Moon Again 2025. Por primera vez, invitan a unirse a este evento compartiendo tanto el Sol durante el día como la Luna por la noche. Tenga en cuenta que las observaciones solares requieren equipos (filtros, telescopios adecuados) para garantizar observaciones seguras. Interesados pueden ingresar a sus redes sociales y conocer con detalle esta actividad.

El próximo viernes 6 iniciará una vuelta más al Astro Rey mi querida amiga Estelita del Bosque de Gallegos. Estoy segura de que lo festejará en compañía de sus hermanos, quienes la agasajarán desde muy temprano, así como durante el día su grupo de amistades. Desde aquí, mi felicitación sincera con los mejores deseos.

Una cumpleañera más será la joven y guapa Regina Olazábal Solorio. Le cortará una hoja más al calendario y, por supuesto, será festejada con comida familiar organizada por sus padres Javier Olazábal Esguerra y Georgina Solorio García, donde estarán presentes su hermana Sofía, sus abuelas Coco Esguerra de Olazábal y Georgina García de Solorio. ¡Felicidades!

La Generación 1955-1966 del glorioso Instituto Francés de La Laguna celebró ayer sus 59 años de haber egresado de preparatoria con una cena de bienvenida ofrecida por Jesús Fernández Aranzábal en su residencia. Hoy sábado culminan con una comida de celebración en un club privado, evento al que asisten 35 exalumnos, algunos que viajaron desde Culiacán, Mazatlán, Guadalajara y Monterrey, lugares donde radican. El grupo es comandado por David Sada y su equipo integrado por Gabriel Aguirre, Enrique Maisterrena, Aureliano Rodríguez, Óscar Garza, Ignacio Uribe, Manuel Soltero y Fernando González.

El miércoles 11, la estimada y fina dama doña Josie Reinoard de Iriarte celebrará su descumpleaños. Desde temprano recibirá felicitaciones de sus hijas Lorena, Maricela y Josie (quien reside en Houston), así como de sus nietos, familiares y amistades. ¡Parabienes!

° Y hablando de la Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, se invita a las ceremonias de entrega de reconocimientos al Mérito Artístico, Cultural y Deportivo, el miércoles 4 de junio a las 12:00 hrs, en el Gimnasio Auditorio UAL.

La Generación 54ª de la Universidad Agrónoma Antonio Narro festejó ayer 47 años de haber egresado. Con este motivo, Julio Hernández Moreno organizó en su residencia una espléndida comida, acompañada con variadas bebidas, buena música, amena y divertida plática con múltiples anécdotas del "arcón de los recuerdos". Se dieron gratos encuentros y, antes de despedirse, quedaron en el entendido de ir preparando con tiempo el próximo aniversario.

Casa Iñigo invita a su retiro ignaciano de fin de semana, realizado del 20 al 22 de junio, impartido por el padre Enrique Ponce de León, S.J. Aún está a tiempo de inscribirse. Mayor información al teléfono 871-712-87-12 o en ceinigo.org.

¿Ya sabe lo que harán sus hijos en estas vacaciones? La Universidad Ibero Torreón invita a su Curso de Verano Ibero 2025, dirigido a niños de 4 a 10 años y de 11 a 14 años. Se realizará del 23 de junio al 11 de julio, de 8:30 a 14:00 hrs. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 18 de junio. Cupo limitado. Informes al WhatsApp 871-769-05-28 o al teléfono 871-705-10-88.

Una opción más para estas vacaciones… Planetarium Torreón invita a su Curso de Verano, una aventura llena de aprendizaje y diversión, del 7 de julio al 1 de agosto, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs, dirigido a niños de 6 a 12 años, con actividades como astronomía, deporte, cocina, arte, robótica, impresión 3D y mucho más. Informes al teléfono 871-732-29-66 o al WhatsApp 871-577-25-28.

El Museo Arocena llevará a cabo hoy y mañana domingo, en punto de las 16:00 hrs, su Ciclo de Cine Mayo 2025: De Compañía. Dinámicas de género y poder, con la cinta Anora. Esto será en el auditorio del museo. No se lo pierda, está cordialmente invitado.

Continuando con el Museo Arocena... Mañana a las 12:00 hrs, en la Plaza Peñoles del Museo Arocena, se invita a disfrutar de la narración de El Príncipe Sapo, un clásico cuento de los Hermanos Grimm. Esta historia será contada por el mimo y actor clown Eron Vargas, quien dará vida a este relato lleno de magia y sorpresas. Las entradas son totalmente gratuitas. No se lo pierda y acuda en compañía de su familia.

Llega el Met de Nueva York al Teatro Isauro Martínez con un gran espectáculo: una ópera llena de humor, amor y muchas travesuras, El Barbero de Sevilla. Habrá una charla previa a cargo del maestro Gerardo Kleinburg, reconocido crítico y divulgador de ópera. Ya puede adquirir sus boletos. La cita es el próximo sábado 7, iniciando con la plática a las 9:30 hrs y la proyección será a las 11:00 hrs. Para mayor información puede ingresar a su Facebook.

Les recuerdo el próximo concierto de la Camerata de Coahuila, donde el tenor lagunero Eduardo Niave ya está preparado para su esperado debut en el Réquiem de Verdi, junto a la orquesta, el 6 y 7 de junio, en el Teatro Nazas. Será un orgullo tenerlo de vuelta en su tierra. Eduardo se ha consolidado como una de las voces mexicanas más prometedoras. Actualmente es Emergent Artist con Opera for Peace y se prepara para importantes debuts internacionales, incluyendo su interpretación de Manrique en Il Trovatore de Verdi, en el prestigioso Festival de Wexford, Irlanda. Con una carrera en ascenso, ha cantado en escenarios de alto nivel como el Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Filarmónico de Verona, Gran Teatro Nacional de Lima y muchos más. Entre sus roles más destacados se encuentran Pinkerton, Cavaradossi, Rodolfo y Don José. Ya puede adquirir sus boletos en Newticket.com.mx. Además, hoy y mañana habrá venta especial de 2x1 en boletos en todas las zonas, disponibles en taquillas, puntos de venta y en línea.

¿Eres artista visual? ¡Esta es una convocatoria para ti! Arte y Cultura de Ciudad Lerdo, Colectivo Punto Visual, Instituto Municipal de Cultura y Educación Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de La Laguna, Universidad Iberoamericana Torreón y Plaza Cuatro Caminos convocan a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, residentes de los estados de Coahuila y Durango, a participar en la XIV Edición de la Bienal de Plástica Joven Arte Nuevo, que se celebrará con un Salón de Selección y Concurso a realizarse en septiembre de 2025, en el Atrio Principal del centro comercial de todos los laguneros: Plaza Cuatro Caminos. Interesados pueden comunicarse al teléfono 8717-22-58-11.

Para los gustosos de la filatelia, visiten la página donde podrá conocer más sobre este apasionante entretenimiento. La dirección es www.etiangui.com. En esta página home, solo se listan las últimas publicaciones. Los invitan a acceder a la sección deseada (Editoriales / Noticias) y ahí encontrarán todas las publicaciones disponibles, y podrán usar la herramienta de búsqueda rápida.

Para los amantes de la ortografía:

Inhumano: falta de humanidad.

Sobrehumano: que excede a lo humano.

Infrahumano: inferior a lo que se considera propio de humanos.

¿Sabía usted que…?

A propósito del aniversario del C.P.A. Francisco Sarabia Tinoco… Nació en Ciudad Lerdo, Durango, el 3 de julio de 1900. Conocido como Francisco Sarabia, fue un pionero de la aviación comercial mexicana que rompió el récord de velocidad en el vuelo Ciudad de México - Nueva York, con un tiempo de 10 horas 43 minutos. Fue fundador y administrador de la empresa Transportes Aéreos de Chiapas y estableció comunicación aérea con Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Fue hijo de Santiago Sarabia, agricultor de 42 años, oriundo de Durango capital, y de María Tinoco, de 34 años de edad, quien había nacido en Zacatecas.

En 1933, los pilotos españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar intentaron hacer una travesía desde Sevilla hasta la Ciudad de México en su sesquiplano, pero fallecieron en un accidente aéreo en la sierra oaxaqueña. Algunos pilotos mexicanos quisieron realizar la misma travesía desde la Ciudad de México hasta Sevilla, en memoria de los accidentados, con un avión modelo MTW-1, construido en México. El piloto escogido para la travesía fue Francisco Sarabia pero, después de dos vuelos de prueba sobre el Valle de México, en 1934, el vuelo se suspendió… Continuará.

Hasta la próxima y recuerda: Quien no sabe mostrarse cortés, va al encuentro de los castigos de la soberbia.