DE SOCIALES...

HOLA, HOLA… BIENVENIDO MAYO, QUINTO MES DEL AÑO

Desde aquí, una felicitación amplia y sincera a Javier García Núñez, ya que en la LXXXIX Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, lo han distinguido, para otorgarle la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero, esto será, el próximo lunes 5, en punto de las 10:30 hrs, en la ciudad de Aguascalientes, le será entregada de manos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para esta ocasión, Javier estará acompañado de toda su familia, su esposa María Elena Guerrero, sus hijos Javier y María Elena, sus hermanos Claudio, Bertha, Lucía, Ricardo, Sergio, Silvia y Lety García Núñez, que han hecho viaje especial para tan importante distinción. Y Javier, viene a ser un orgullo lagunero. ¡Enhorabuena!

El Patronato de la Virgen del Desierto, que presiden la familia Gilio Calero, la cual está ubicada en el Cerro de Dolores, en la vecina Gómez Palacio, invita a celebrar la Semana de la Virgen del Desierto, del 8 al 11 de mayo. Iniciando el jueves 8, en punto de las 15:30 hrs, con la tradicional peregrinación a esta patrona, que partirá de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio; el viernes 9, se llevaran a cabo diversas actividades religiosas y culturales, a las 10:00 hrs, Santa Misa presidida por el presbítero Alberto de la O; a las 12:00 hrs, concurso de danzas de matachines; a las 14:30 hrs, la tradicional "reliquia", que, de seguro, va a estar deliciosa. Para el sábado 10, a las 11:00 hrs, transmisión del programa Concierge a través de Imagen Radio y para finalizar, el sábado 11, a las 8:00 hrs, Séptima Carrera 5K en la falda del Cerro Dolores (kilómetro 5 de la carretera Gómez Palacio - San Ignacio - La Torreña). Puede consultar el programa en Facebook Virgen del Desierto e Instagram @LaVirgendelDesierto. Participe en compañía de su familia, es un acto de fe y solidaridad.

Los cumpleañeros de esta semana: el lunes 5, la promotora cultural, Norma González, Córdova; miércoles 7, mi querida amiga Mavisa Rodríguez Garza; en la siempre verde, San Antonio, Tx, Sergio Zapata, Director del Instituto Cultural Mexicano; Juan Antonio Morales Cadena; y el jueves 8, Ángeles Madero Cantú de García. Estoy segura que serán objeto de múltiples felicitaciones y muestras de cariño de familiares y amistades. Los mejores deseos ¡Congratulaciones!

Y el joven lagunero, Mario Rojas Calleja, estudiante del Conservatorio de Música de San Francisco, California, que cuenta ya con una gran trayectoria profesional, rezumó encanto y estilo interpretando a Romeo, en el aria de "Romeo y Julieta" y un bolero mexicano, que arranco jubilosos gritos de ¡¡Vivas!!… ¡¡Bravos!! Así como calurosos aplausos de la multitud. Felicidades y que los éxitos continúen.

El maestro Omar Lozano Cantú, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, invita para que visite sus redes sociales y conozca cada una de las ofertas educativas, sus amplias y cómodas instalaciones, así como cada una de las carreras que ofrece y pueda elegir la mejor opción en el nivel educativo.

El Club Campestre de Gómez Palacio, invita a su reapertura del restaurante Hacienda Campestre, quien tendrá evento especial para el Día de las Madres, el sábado 10, con horario de 14:00 a 16:00 hrs, amenizado con música en vivo por Gabriel Torres y Javier Banda, además de su menú mar y tierra. Para asegurar su lugar, puede hacer su reservación con anticipo al WA 871-219-2199.

Casa Iñigo, invita todos los jueves del mes a partir de las 10:30 hrs, Grupo: "Jóvenes de la Tercera Edad", Resignificando la Vida: día 8, Las Flores de Mayo, imparte Aideé Ramírez; el 15, Yoga Restaurativa, dirigida por Vicky Morales; 22, Heridas Emocionales, por Nadia Sánchez, y el día 29, El cuidado de la piel, costro y cuerpo, impartido por Lupita Medina. Interesados pueden solicitar más información al teléfono 871-712-87-12 o al 8711-16-83-12.

El Centro Comercial de todos los Laguneros, Plaza Cuatro Caminos, este mes de mayo, se llena de talento local, presentaciones imperdibles y actividades para toda la familia: Últimas semanas de Da Vinci Immersible, Los inventos del genio, en el estacionamiento subterráneo 2. El domingo 11:00 a las 17:00 hrs, concierto con la Banda de Música de Ibero Torreón, en el Atrio Principal. Planee su visita y viva cada evento, en compañía de su familia y amistades, e incluso planear una comida o una cena por ahí, que sobra a dónde ir.

Para este próximo Día de las Madres, Casa Madero estará de manteles largos, pues llevará a cabo una comida de gala Sabores de Casa para Mamá, una experiencia inspirada en el amor incondicional de una madre: un homenaje a quienes son ejemplo de paciencia y fortaleza. Una tarde llena de magia y sabor que recordarán por siempre. Esto será el sábado 10, en Hacienda San Lorenzo a partir de las 13:30 hrs, con un menú de 4 tiempos a cargo del chef Hugo Sandoval, con opción de maridaje. Interesados ya pueden hacer su reservción al WA 842-101-00-44 o al correo [email protected]. Y también, estará la opción de hospedarse en el elegante hotel de esta hacienda, varias veces centenaria.

Aún está a tiempo de adquirir sus boletos para la próxima presentación de la Camera de Coahuila en el bellísimo Teatro Isauro Martínez, el viernes 9 a las 20:30 hrs y el domingo 11 a las 12:00 hrs, con el Concierto para Piano No. 1 Piotr Ilich Tchaikovsky; Polonesa y Vals de Eugene Onegin, con la participación como solista de Marian Chabukiani, todo esto bajo la dirección del maestro Ramón Shade. Mayor información al teléfono 871-716-68-12 o ingrese a su página de Facebook.

El Museo Arocena, hoy de las 12:00 hrs, a las 14:00 hrs, inicia su curso presencial Música del Clasicismo. El equilibrio y la elegancia, impartido por Miguel Ángel García; y a las 16:00 hrs, proyectará su Cine Ciclo: "De compañía" con El Lugar sin Límite. Para mañana de 13:30 a 14:30 hrs, música entre obras. Déjese envolver por una experiencia única donde el arte y la música se encuentran. Recorra las colecciones permanentes del Museo, mientras disfruta de un concierto en vivo de música barroca, interpretado por músicos invitados de la Orquesta Dime. Interesados, pueden llamar al teléfono 871-712-02-33 o al WA 871-797-85-80. No se lo pierda.

Les recuerdo a los gustosos de la Filatelia, visiten la página, donde podrá conocer más sobre este apasionante entretenimiento, la dirección es www.etiangui.com. En esta página home, solo se listan las últimas publicaciones, los invitan a acceder a la sección deseada (Editoriales / Noticias) y ahí encontrarán todas las publicaciones disponibles, y podrá usar la herramienta de búsqueda rápida.

La chef MaryLu Gidi y Mandil Rojo, ya están preparando con todo detalle para celebrar a todas las madres en su día, para lo cual tendrán deliciosos Mostachones en tres increíbles sabores: fresas y mango, nutella y fresas, dulce de leche y plátano caramelizado, cada uno de ellos, contiene nuez, en base. Ya puede hacer sus pedidos al WA 871-189-23-21.

Para los amantes del idioma español.... En español, se puede usar "OK" (en mayúsculas) o las adaptaciones "okey" y "oká". Pero recuerde, aun así, nuestro bello idioma, dispone de alternativas como "bueno", "de acuerdo" o "vale", cuyo uso es preferible.

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…?

Y seguimos con Don Santiago Lavín Cuadra. Reconocemos que toda la información, es investigación histórica del profesor Roberto Martínez García. Varios eventos se suscitaron durante los años sesenta y setenta del siglo XIX, algunas veces positivos como eran las ventas a buen precio del algodón, el que se tenía que empacar y embalar para trasladarlo en carretas por el Camino Real de Tierra Adentro hasta los centros fabriles del centro de nuestro país, otras veces tuvo que sufrir los ataques de los conservadores, quienes lo identificaban con el juarismo. Pero quizá el problema económico más grande lo tuvo con su arrendador, Juan Ygnacio Jiménez, el que en 1866 ya le adeudaba casi 20 mil pesos y no daba trazas para pagar. Y es que al igual que las que él arrendaba, también las propiedades de Jiménez eran continuamente saqueadas por los contendientes. El conflicto con Jiménez tuvo repercusiones hasta en la estancia de los hermanos Ruiz Lavín, pues ellos llegaron a formar parte de la empresa y, por lo tanto, eran acreedores de Jiménez. El saber que tenían dinero, pero estaba prestado a alguien que no se veía cuándo les iba a pagar, los inquietó, de tal manera que solo pensaban en retirarse de la sociedad familiar. Tan pronto recuperarán lo que tantos trabajos, desvelos y lejanía de su tierra les habían costado. Y así fue, tan pronto como don Santiago pudo hacer efectivos los montos que les pertenecían, liquidó a sus sobrinos y él, junto con su sobrino Francisco, asumieron la responsabilidad de hacer frente al conflicto con Jiménez, este falleció en 1875 y fueron sus herederos quienes pagaron con tierras baldías el adeudo de más de 60 mil pesos, porque en vida don Juan Ygnacio no lo hizo. La otra parte que los hijos de Jiménez recibieron como herencia la vendieron a los hermanos González Treviño.

Continuará…

Hasta la próxima y recuerda:

La vida es demasiado hermosa, para quedarse a un lado del camino.