DE SOCIALES...

Todos los habitantes del planeta, no necesariamente católicos, lamentamos el deceso del Papa Francisco, quien partió a la Casa del Creador, el pasado lunes 21. Fue, un pontífice argentino, con sensibilidad, sabiduría, hombre ejemplar, con sus acciones y sus palabras, luchador de la injusticia, la guerra, el neoliberalismo, siempre sembrador de amor y armonía e incansable defensor de los marginados. Adiós al máximo representante de Cristo en la tierra, al Santo Padre y al amigo. Deja gratos recuerdos y múltiples enseñanzas; esperemos que el sucesor, por lo menos, tenga su talla. Descanse en paz.

Con antelación circularon bonitas invitaciones, donde José Luis, Mariely y Oscar Ignacio Madero Garagarza, participan el 60º aniversario del feliz y armonioso matrimonio de sus padres, José Luis Madero y María Elisa Garagarza, para el día de hoy, en punto de las 13:00 hrs, en la Parroquia Los Ángeles, iniciar con una misa de Acción de Gracias, oficiada por el Revdo. Padre Ricardo Vargas. Al término, los invitados se trasladarán al frente del atrio de la iglesia, tan solo cruzar la calle, en un bello jardín, donde se colocó para dar la bienvenida, un bonito arco con una fotografía en tamaño natural de los novios, arreglos florales, mesas elegantes y dispuestas para ofrecer deliciosa comida, refrescantes bebidas y por supuesto, burbujeante champaña, para brindar por José Luis y María Elisa, de cariño Chepo y Licha, quienes además les acompañaran, son sus 9 nietos y 2 bisnietos… Los mejores deseos y cúmulo de bendiciones.

El jueves 24, le cortó una hoja más al calendario, Paty Miñarro de Milán, su esposo Guillermo Milán Suárez, sus hijos José Diego, Fátima y Patricio, la agasajaron en este día tan especial, así como su señora madre, Patricia Vázquez de Miñarro. Durante el día, recibió los mejores deseos de familiares y sus grupos de amistades. ¡Parabienes!

En días pasados, me invitaron y tuve el gusto de asistir, por las hermanas Villarreal Sotelo, Lupita, Nena y Adriana, en casa de Lupita, en la colonia El Campestre, pasé una tarde de lo más agradable, platicamos de muchos tópicos e hicimos gratos recuerdos de nuestra juventud y de lo mucho que disfrutamos bellos momentos en el Club Campestre Lagunero, también se encontraba de visita, Laura Guajardo Valenzuela, una amiga de ellas de Monterrey y comento que: siempre recuerda de una manera muy grata el trato amable y hospitalario de los laguneros.

Mañana, iniciará una vuelta más al Astro Rey, mi compañera y amiga siglera, Socorro de la Luz Muñoz Yañez, de cariño Cori, desde muy temprano, recibirá felicitaciones de familiares, amistades y compañeros de trabajo. ¡Congratulaciones!

La Casa del Anciano, Doctor Samuel Silva, A.C., hace un atento llamado a su generosidad para poder cambiar vidas, donando todo lo que ya no use y esté en buen estado, como: adornos decorativos, ropa, calzado, juguetes, muebles, artículos del hogar, bisutería, etc. Con lo recaudado, se llevará a cabo el Gran Bazar. Con su ayuda beneficiará a los 100 ancianos que se encuentran en esta casa. La recepción de donativos será en calle Juan Pablos 222 NTE, colonia Centro, WA 8713- 81-47-00.

Desde aquí, envío una felicitación sincera al maestro Gabriel Robles, contrabajista y jefe de personal de la Camerata de Coahuila, ya que el pasado miércoles, celebró su cumpleaños y lo festejo a lado de su esposa Michael Chouran, recibió mensajes y llamadas de familiares, amistades y colaboradores de la Camerata, externándole los buenos deseos en este día. ¡Felicidades!

Casa Iñigo llevará a cabo sus Ejercicios Espirituales de 8 días, del 6 al 14 de mayo, dirigidos por el Padre Enrique Ponce de León, SJ. Informes al teléfono 871-712-87-12 o al WA 8711-16-83-12, o al correo [email protected].

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, invita a ingresar a su página de Facebook, para que conozca sus ofertas educativas y amplias instalaciones. www.ual.mx.

Si usted anda por la Región más Transparente, el miércoles 30, en el Museo Nacional del Virreinato, se llevará a cabo Una Noche en el Virreinato, Pasarela de Disfraces, será una velada con trajes novohispanos y la alegría de la Compañía Americana de Danzas Históricas, dirigida por David Serna, presentará "Estampa de Danza Virreinal". No se lo pierda. Para mayores informes, puede comunicarse a [email protected] o a los teléfonos 55-58-76-02-45 y 55-58-76-27-71, ext. 412841.

El DIF Torreón, en coordinación con el Teatro Isauro Martínez y el IMCE, invitan el miércoles 30, a las 19:00 hrs, en el bellísimo Teatro Isauro Martínez, a todas las familias a celebrar el Día del Niño con el concierto de la Camerata de Coahuila, bajo la dirección del maestro Ramón Shade. No se lo pierda y disfrute de la presentación de los grandes clásicos infantiles "Pedro y el Lobo" de Prokofiev y el "Carnaval de los Animales" de Camille Saint-Saëns, con la narración a cargo de la actriz Alejandra Flores, al Piano1, Raúl Salazar y Piano 2, Alejandro Reyes-Valdés. El concierto es totalmente gratuito. Interesados pueden acudir por sus cortesías a Ciudad DIF, https://g.co/kgs/C9JtVch en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hrs. Mayores informes, comunicarse al 871- 229- 33-00.

Ya que hablamos del TIM… En el marco de su 95º Aniversario, invita a ser parte de una noche especial: un encuentro con quienes, desde las aulas, iniciaron la lucha que mantuvo vivo a este ícono cultural de Torreón, con la charla viva No como sucedió, sino como lo recordamos, con las figuras que alzaron la voz por el Teatro Isauro Martínez. Los estudiantes de aquella época, compartirán su testimonio: cómo lograron que el gobierno volteara la mirada y actuara para rescatar el teatro. Más que una charla, una memoria colectiva que late con fuerza. Esto será el próximo 14 de mayo, a las 19:00 hrs, en la sala principal del TIM. Porque hay historias que merecen ser contadas… y escuchadas. No se lo pierda, entrada libre.

EL jueves 8, de 19:00 a 21:00 hrs, la Casa del Vino, sucursal Miguel Alemán, llevará a cabo el Primer Wine Tasting, noche llena de sabor, con una cuidada selección de etiquetas de vinos Juguette, maridaje delicioso con Nuage Macarons y el ambiente perfecto para los amantes del buen vino. Mayores informes al teléfono 8717-11-40-61.

Planetarium Torreón, invitan todos los martes en punto de las 20:00 hrs, en sus instalaciones, a sus charlas sobre astronomía. El tema de la semana pasada fue sobre los desechos que flotan más allá de la atmósfera. No se lo pierda.

Les recuerdo a los apasionados de los libros, que el lunes 28 a las 19:00 hrs, el Centro Comercial de Todos los Laguneros, Plaza Cuatro Caminos, llevará a cabo Sesión Pública del Círculo de Estudio de Don Quijote de la Mancha en su Atrio Principal. Está cordialmente invitado, acuda y sumérjase en la magia de Cervantes y descubra los secretos de los capítulos XXXVIII y XXXIX.

Continuando con Plaza Cuatro Caminos. Hoy de 11:00 a 16:30 hrs, del lunes 28 de abril al viernes 2 de mayo de 11:00 a 16:30 hrs, en el segundo nivel (área Yog y Telcel) llevara a cabo la campaña de vacunación "Vacunarse es Salud" donde se aplicarán: Hexavalente, Rotavirus, Neumococica, Sarampión, Rubeola y Parotiditis, Toxoide Tetánico, TDPA (para embarazadas), Neumo Adulto, Vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH). Para niños que estén cursando el quinto año de primaria o de 11 años no escolarizados. Quienes se apliquen vacunas del virus del Papiloma, deben presentar copia de su CURP.

El Museo Arocena tendrá diversas actividades para el mes de mayo. El sábado 3, de las 12:00 a las 14:00 hrs, iniciará su curso presencial Música del Clasicismo. El equilibrio y la elegancia, impartido por Miguel Ángel García… Viaja al siglo XVIII y descubre cómo la claridad, la proporción y la razón dieron forma a un estilo que transformó la historia de la música. Explora el legado de Haydn, Mozart y el joven Beethoven, pilares de una época que marco el paso del Barroco al Romanticismo. ¡Déjate llevar por la elegancia del Clasicismo musical!

De igual manera, este mismo día, pero de 10:00 a 12:00 hrs, Arte Neoclásico. El arte de la razón, impartido por Lidia Haro Ureña. Estilo que rompió con los excesos del Barroco para mirar hacia el legado de Grecia y Roma, inspirado por los ideales de la ilustración. Conoce más sobre este movimiento que puso la razón por encima de la emoción y transformó el arte de los siglos XVIII y XIX con claridad, equilibrio y belleza. ¡Inscríbete y redescubre la belleza clásica! Informes e inscripciones, pueden comunicarse al teléfono 871-712-02-33 ext. 137.

° Para los amantes del idioma español. En ningún caso debe suprimirse la preposición "a" en la perifrasees verbal "ir" a + infinitivo": Lo correcto, Vamos a hacer. Lo incorrecto, Vamos hacer.

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…?

Y seguimos con Don Santiago Lavín Cuadra. Reconocemos que toda la información, es investigación histórica del profesor Roberto Martínez García. En La Laguna, específicamente en Santa Cruz, conoció a doña Dorotea Veloz, mujer que lo acompañaría y le daría una descendencia; ahí vivió los momentos difíciles donde liberales y conservadores se enfrentaron. Su postura en favor de los liberales estuvo siempre orientada por los sabios consejos de su amigo, el licenciado Francisco Gómez Palacio. Aunque lejos de su tierra y su familia, siempre pensó en ellas, causa por la que facilitó la llegada a México de varios jóvenes sobrinos como lo fueron Ulpiano, Francisco, Emeterio y Pablo Ruiz Lavín, hijos de su hermana Tomasa. Con el tiempo llegarían también los hijos de su sobrina Rufina Ruiz Lavín como lo fueron Antonio, Alberto y Pedro Camino Ruiz, personajes que fueron fundamentales para el crecimiento económico de la Comarca que los acogió. Continuará…

Hasta la próxima y recuerda:

No necesitas a muchas personas para ser feliz, solo las correctas. Las que te aprecian por lo que eres y como eres.