DE sociALES...

El 1º de abril, le cortó una hoja más al calendario, el galeno Francisco Murillo Samper y lo festejó con deliciosa comida a lado de su guapa esposa Cecy Vázquez de Murillo, sus hijos Lore Murillo de Madero, Jorge y Antonio Murillo, sus nietos Diego, Sofí y Marcelo. Desde muy temprano recibió múltiples felicitaciones de familiares y amistades. ¡Congratulaciones!

Unámonos en comportamiento y oración, para que nuestra Comarca Lagunera, no pierda su paz y armonía.

El lunes, nos reunimos en La Patata, Sara Gil Zamorano, Irma Sosa, Imelda Ortiz de Widem y la que esto escribe, disfrutamos ampliamente los variados tópicos de actualidad, deliciosos platillos que seleccionamos, acompañados de un buen vino y, por supuesto, planes para hacer un próximo viaje.

El miércoles16, iniciará una vuelta más al Astro Rey, mi estimada y querida amiga, Paty Villarreal Castrejón, de seguro lo celebrará con diversas reuniones de amistades y familiares. ¡Parabienes!

Felicidades al rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón, Juan Luis Hernández Avendaño, ya que, en días pasados, en el Gimnasio Auditorio Pedro Arrupe S.J. de la Ibero, rindió su 3º Informe de Actividades, estando presentes el Alcalde de la ciudad, Román Cepeda, así como Susana Estens, Secretaria de Medio Ambiente de Coahuila y Lorena Giacomán Arratia, Asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, diversos representantes de instituciones educativas de la región y del país, la Diócesis de Torreón, de Servicios Educativos de La Laguna, iniciativa privada, miembros de la Comunidad Jesuita, docentes, entre muchos, más. El maestro Juan Luis Hernández, dio a conocer que, en el último año, decidieron trabajar con las 4C de las Universidades Jesuitas porque les interesa que la COMPETENCIA, CONCIENCIA, COMPASION y el COMPROMISO, sean parte del proceso de vida de los alumnos de Licenciatura y Posgrado.

De igual manera, comento que esperan que la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, les otorgue el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para incorporar nueve licenciaturas a su oferta educativa y el siguiente paso es concretar tres acciones relevantes, que son la remodelación integral de la biblioteca, inaugurar un Centro de Innovación Tecnológica y trabajar en la cafetería Capeltic con el fin de promover la economía circular, que involucra a los productores de café del estado de Chiapas y a los consumidores del norte del país. ¡Enhorabuena! Y que continúen los éxitos.

La Estación Astronómica TRC y SALAC, a un año del Eclipse Total de Sol, hoy, en punto a las 18:00 hrs, inaugurarán la exposición "Evidencias y Vivencias, a un año del Eclipse Total de Sol", bajo la coordinación de Cesar Fabián Esparza, con una gran recopilación de fotografías, relatos y videos del eclipse total de Sol, que se observó el 8 de abril del 2024, dónde personas de nuestro país y de otras partes del mundo, vinieron a la Comarca Lagunera a presenciar este gran fenómeno y compartieron este valioso material, expuesto en el Museo Regional de La Laguna, en el interior del Bosque Venustiano Carranza. No se lo pierda, acuda en compañía de su familia y disfrute de esta exhibición.

Los cumpleañeros de la semana: hoy, Ivette Chaurand; mañana, Mónica Bernal Tarango; el lunes, mi amiga y compañera siglera, María del Carmen Maqueo, mi felicitación hasta Piedras Negras, Coahuila, lugar donde radica. Y aquí en La Laguna, Bedia Sleiman y Mirita Bredee. Desde aquí, los mejores deseos, estoy segura de que serán muy agasajadas y estarán rodeadas de familiares y amistades. Desde aquí, una felicitación y los mejores deseos.

El ex lagunero, destacado en el ámbito literario, Edgar García Valencia, quien es docente, investigador de lingüísticas-literarias, doctorado en letras de la UNAM, actualmente, maestro en la Universidad Veracruzana en Jalapa, atendiendo una invitación de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, participo en Jornadas de Edición de Libros, con diversas conferencias y mesas redondas.

En días pasados, 17 integrantes del Equipo de Matemáticas de la Primaria Bilingüe de la Universidad Autónoma de La Laguna, pasaron a la 2.ª etapa de la 39ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas, organizada por la Sociedad Matemática Mexicana y la UAdeC. ¡Suerte! Y ¡Felicidades! A cada uno de ellos y a su rector, Maestro Omar Lozano Cantú.

El Festival de Música de Cámara del IMCE y el Teatro Isauro Martínez, llevarán a cabo hoy, a las 20:00 hrs, en el bello TIM, el recital de sonatas de piano del grande y célebre Ludwing Van Beethoven, a cargo del reconocido pianista y compositor lagunero Ricardo Acosta. Está cordialmente invitado, disfrutará de un programa variado de piezas icónicas de una de las figuras más reconocidas de la música.

Casa Iñigo, invita a sus Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, experiencia de 7 días, acompañados por el Padre Ismael Bárcenas, S.J. estos serán del lunes 19 al 25 de mayo. Para mayores informes, al teléfono 871-712-87-12 o al 8711-16-83-12.

¡Regresa el béisbol al Revolución! El viernes 18, se enfrentan Algodoneros de Unión Laguna vs. Dorados de Chihuahua, la inauguración se llevará a cabo en punto de las 19:00 hrs, y el Playball a las 20:00 hrs. Al término del juego, la presentación artística de Los Dos Carnales. Disfrutemos de estos 85 años creando historia.

El Cónsul General de México en San Antonio, Tx. Rubén Menutti Zanatta, la Guadalupe Association City of San Antonio & San Antonio-México Friendship Council (SAMFCO), llevaran a cabo el lunes 5 de mayo, a las 10:00 hrs, la Ceremonia Cívica del 163º aniversario de la Batalla de Puebla, en la Histórica Plaza Guadalupe. Si usted anda por ese rumbo, asista.

Aún está a tiempo de adquirir sus boletos para el próximo Wine Tasting, Cata Maridaje con vinos de Casa Madero y NOMA por el sommelier Sergio Maldonado, esto será el miércoles 7 de mayo de 19:00 a 21:00 hrs, en la Casa del Vino. Informes al teléfono 8717-47-93-67.

Hay mucho que visitar en nuestro entorno, ya sea al Norte, sur, Este o este, iniciando por dos pueblos mágicos, Parras y Mapimí. Búsquelo y se convencerá. Y el Viernes Santo, la Procesión del Silencio en Viesca.

¡Vive unas vacaciones diferentes en el Museo Arocena! En esta Semana Santa y Semana de Pascua, el Museo, te espera con actividades especiales para disfrutar en familia, con amigos o por tu cuenta. Arte rally + taller: Conviértete en un explorador del arte y descubre los secretos detrás de las obras de la Colección Arocena. Supera los retos junto a tu familia o amigos y concluye esta experiencia en un taller artístico. Guía: ¡Arte rally! Acude a la taquilla del museo y solicita esta guía especial y gratuita para que recorras el museo de una forma diferente y muy divertida. Descubre el mensaje secreto y supera todos los desafíos. Campamento de arte en primavera 2025: Curso de arte para niñas y niños de 6 a 12 años, con actividades como dibujo, pintura, collage y más, en un espacio seguro, inspirador y rodeado de arte. Interesados, pueden llamar al teléfono 871-712-02-33 ext. 137, WA 871-797-85-80 o al correo [email protected].

Como siempre, el día de ayer, la Camerata de Coahuila presentó excelente concierto con Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz, con la voz de Manuel Serrato y bajo la batuta de su director, maestro Ramón Shade. Ingrese a su página de Facebook y esté pendiente de sus próximas presentaciones.

Ya que hablamos de la Camerata de Coahuila, el próximo viernes 18, en la Décima Edición de la Procesión del Silencio en Viesca, bajo la dirección del maestro Ramón Shade, tendrá una participación especial, iniciando a la 19:00 hrs en la Parroquia de Santiago Apóstol, con un recorrido silencioso de tres kilómetros, que únicamente contará con el sonido del tambor y la corneta. Participarán 200 personas, entre mujeres vestidas de negro, rezanderas y cofradías, además de una banda de música. Se cargarán imágenes de arte sacro como la correspondiente a Nuestra Señora de la Soledad, por los distintos pasajes que representan la pasión de Cristo. No se lo pierda, habrá transporte gratuito hacia Viesca en los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias. Los interesados en asistir pueden consultar rutas y horarios al teléfono 8711-08-84-31. Alrededor de 10 músicos de cuerdas de la Camerata, tendrán una presentación dentro de la Parroquia de Santiago Apóstol, donde solo se contará con la acústica propia del templo. El programa, que iniciará al terminar la Procesión, tendrá una duración aproximada de 45 minutos y contemplará fragmentos de Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz (1787), de Joseph Haydn. También se ejecutarán obras de Johann Sebastián Bach y Wolfgang Amadeus Mozart. Los comentarios sobre la historia de las piezas interpretadas, estarán a cargo de Michelle Chaurand, bibliotecaria de la Camerata de Coahuila.

Para los amantes del idioma español. ¡Baca, con "b", sí existe! Así se llaman los portaequipajes con forma de parrilla que se hallan en los toldos de algunos vehículos.

Seguimos con Don Santiago Lavín Cuadra. El nuevo inmigrante llegó a nuestro país siendo un adolescente de apenas 14 años, aunque declaró tener 18; lo hizo por el puerto de Tampico el 23 de enero de 1849 acompañado por otros ibéricos como Félix Lavín, Feliciano de la Vega, Manuel Zorrilla y Miguel Barquín, quienes al igual que él, esa vez viajaron en la goleta española Flor de Llanes. Se incorporarían a la actividad comercial que era la que por lo regular abrazaron en nuestro país todos los santanderinos de entonces. Aprendió al lado de su hermano la actividad comercial, así como la financiera, ya que al lugar llegaban muchos paisanos ávidos de progreso y escasos de dinero, por lo tanto, necesitaban quien confiara en ellos y los apoyara financieramente. Ahí se forjó Santiago, un espíritu empresarial durante 11 años, los suficientes para convertirse en un ejecutivo. Continuará…

