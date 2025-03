De sociales

Atención, atención… Tome sus precauciones con las “lluvias laguneras” y recuerde cerrar ventanas y si va manejando, encender luces.

En Ciudad Jardín, el pasado jueves, celebró nada más y nada menos que 92 años de fructífera vida, la estimada dama, Doña Juanita Lugo viuda de García, y lo festejó con una deliciosa cena familiar, acompañada por sus hijos Irma, César, Armando, Óscar, Rosy y Héctor, 10 nietos y 11 bisnietos. Los brindis no se hicieron esperar para desearle que continúe, disfrutando en plena salud de la hermosa familia que formó.

Les recuerdo, que hoy se presenta el concierto la Orquesta Filarmónica de la Secretaria de Marina Armada de México, en punto de las 19:00 hrs, en el Teatro Nazas, con un programa muy variado, desde música clásica, danzones y polcas, bajo la batuta del Capitán de Fragata César Amora Aguilar, algunas de las melodías: Las bicicletas (polca); Tierra Mestiza (son); La Negra (danzón); Para Olvidarte (danzón), entre muchas más… Llegué temprano, entrada LIBRE, SIN BOLETO.

Con gran éxito, viene a ser un orgullo comarcano, el pasado jueves, concluyo la competencia de robótica FIRST Regional Laguna 2025, promovida por Industrias Peñoles y su Director General Rafael Rebollar, quien comento el compromiso que tienen con la educación en México y de esta manera, contribuir al desarrollo de las futuras generaciones. En este año, se reunió a 42 equipos de estudiantes de secundaria y preparatoria, procedentes de diferentes estados, con más de mil 300 alumnos participantes, que demostraron un gran interés por la ciencia y la tecnología. En la gran final, los equipos: 4400 Cerbotics del Colegio Cervantes en Torreón, en alianza con 9134 Tecmilenio-DEVOLT de Chihuahua y team 6483 Prepa Tecmilenio-CHARGER de Ciudad Juárez, Chihuahua, superaron todos los desafíos y se llevó a casa el título de ganadores. De igual manera, se premiaron a los equipos finalistas 5716 PrepaTec-Keybot, 4401 CETMOV-Peñoles y 8290 Jaegers60Peñoles. ¡Enhorabuena!

Mi querida amiga, Lupita Leal de Gutiérrez, el próximo jueves 3, estará cortándole una hoja más al calendario, estoy segura de que su esposo Omar Gutiérrez, sus hijos Omar, Iván y Cecy, así como sus nietos, ya tienen planes para comida familiar y ser festejada en este día tan especial. De igual manera, sus amistades le estarán externando sus felicitaciones. ¡Parabienes!

Un cumpleañero más, que radica en Rochester, Michigan, será, el lagunero César Recobo Salcido, lo festejará en compañía de su guapa esposa Carmen Fernández de Recobo y sus hijos Emma y Luca, en las paradisiacas playas de la Riviera Maya. ¡Felicidades!

Tere Rojas de Castañeda y Eduardo Castañeda Martínez, con motivo del cumpleaños de sus hijos Eduardo Castañeda Rojas y Alejandra Castañeda Rojas de Albéniz, les organizarán deliciosa comida familiar, donde estarán presentes, Mauricio Albéniz Múzquiz, sus hijos Isabella y Bernardo; Telle su hermana, sus hijos Alejandro y Andrés. Desde aquí, mis mejores deseos.

Felicidades a Deina Vanesa Castillo Martínez y Eunice Alejandra Soto Gutiérrez, estudiantes del Bachillerato de la Universidad Autónoma de La Laguna, así como a su rector, maestro Omar Lozano Cantú, ya que ganaron la medalla de bronce en el International Science Fair ATAST-IFEST Túnez 2025 con su proyecto “Elaboración de una loción corporal repelente a base de sábila (aloe vera), lavanda (lavandula) y menta (mentha spicata)”. Fueron asesoradas por la maestra Valeria Alejandra Rodríguez Moreno.

La Casa del Anciano Doctor Samuel Silva, A.C., nos hace una atenta invitación, para que nos unamos y ayudemos a realizar el MILAGRO DE LOS PANES Y LOS PECES, en el mes de abril, donando latas de atún o efectivo. Cada lata cuenta, su generosidad hace la diferencia. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 8717-13-17-66 en horario de 8:00 a 20:00 hrs.

No se pierda los martes de Astronomía para Todos, que lleva a cabo Planetarium Torreón, bajo la coordinación de su director, ingeniero Eduardo Hernández, en punto de las 20:00 hrs, en sus instalaciones. Cada semana, hay diferentes temas muy interesantes. El martes 25, la charla fue sobre las constelaciones de verano y los objetos astronómicos que podemos observar durante esa temporada en nuestra región. Se puede aprender a identificar estrellas brillantes, figuras celestes visibles en el cielo nocturno. Los interesados pueden ingresar a su página de Facebook o llamar al teléfono 871732-29-66.

El Instituto de Música Santa Cecilia, se unió a la celebración del 95º aniversario del Teatro Isauro Martínez, con un emotivo tributo a su historia y legado, el jueves 27 en punto de las 19:00 hrs. Se vio muy concurrido. Consulte sus redes sociales y este pendiente de su programa de aniversario.

¿Ya disfrutaste la exposición “Arocena a detalle” en la Línea Verde. ¡Ahora te llevarán a ver las piezas originales en el Museo Arocena! ¿Cómo funciona? Súbete al camión y viaja gratis al museo para descubrir de cerca los detalles que viste en la exposición al aire libre. El autobús te llevará en un viaje redondo desde el Foro de la Línea Verde hasta el Museo Arocena, mañana domingo, salida a las 10:30 hrs, punto de encuentro en Foro de la Línea Verde (Prol. Paseo del Tecnológico y Av. de los Metales S/N). Cupo limitado, llega temprano, la actividad es totalmente gratuita. Súmate a la Ruta Arocena y descubre cómo una obra puede contarte muchas historias cuando la ves de cerca. Acuda en compañía de su familia o amistades.

Excelentes el programa que presento el día de ayer, la Camerata de Coahuila en el bellísimo Teatro Isauro Martínez, con el concierto para violín y violoncello Brahms Schumann, bajo la dirección de mi querido amigo, maestro, Ramón Shade. Ingrese a su página de Facebook y consulte sus próximas presentaciones.

Les recuerdo a los gustosos de la Filatelia, visiten la página, donde podrá conocer más sobre este apasionante entretenimiento, la dirección es www.etiangui.com. En esta página home, solo se listan las últimas publicaciones, los invitan a acceder a la sección deseada (Editoriales / Noticias) y ahí encontrarán todas las publicaciones disponibles, y podrá usar la herramienta de búsqueda rápida

Para los amantes del idioma español: Es peleé, no pelié. Es volteé, no voltié. Es coloreé, no colorié. Es saboreé, no saborié.

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…?

Daremos inicio con otro personaje importante en la conformación de nuestra Comarca: Don Santiago Lavín Cuadra, quien fue un agricultor y empresario español, fundador de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Los siguientes datos son de la investigación del Dr. Raúl Cuéllar Moreno y el maestro investigador histórico Roberto Martínez García… Español nacido el 20 de julio de 1834 en Ahedo, provincia de Santander; hijo de Don José Lavín Ortiz y María Cuadra, vecinos de Ampuero, Santander, en el Norte de España. Llegó a México y emigró a La Laguna a los 30 años de edad en 1864, en busca de fortuna. Sus primeras actividades fueron en el comercio, cuyas ganancias le permitieron hacer un capital y dedicarse a prestamista de propietarios y arrendatarios de la Comarca, posteriormente abandonó el comercio, compró la Hacienda de Santa Cruz a la que se dedicó con éxito durante algunos años, posteriormente compró a los herederos de Don Juan Ignacio Jiménez la Hacienda de Santa Rosa y los terrenos que la rodeaban, haciendo una delimitación cuidadosa del perímetro (línea que limita un terreno), estos abarcaban 21 predios que son: Noé, Santa Clara, Dolores, Ahedo, Manila, Palo Blanco, San Antonio, El Vergel, Filadelfia, Competencia, San Ramón, Poanas, Santander, La Torreña, La Plata, San Ignacio, Brittingham, Cinco de Mayo, Santiago Lavín, Segundo y San Gilberto. Para regar sus numerosas tierras con el derecho de agua que ya tenía Santa Rosa en tiempos de Don Juan Ignacio Jiménez, construyó una cortina en el lecho del río Nazas para desviar la corriente hacia la izquierda, lo que ocasionó grandes problemas con los usuarios del río abajo hasta San Pedro y que tuvo que ser ventilado en los juzgados; conjuntamente con la demanda de que hizo el canal de Santa Rosa más profundo y más ancho de lo permitido. Por orden de la autoridad, se le obligó a destruir la primera y a corregir el segundo, de hecho, además se le acusaba de usar excesivamente la cantidad de agua y de desperdiciar gran parte de ella. Continuará…

Hasta la próxima y recuerda: A explicación no pedida, culpabilidad manifiesta.