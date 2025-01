¿De qué trata Missing You, la nueva miniserie de suspenso psicológico de Netflix?

Esta producción, cargada de drama y suspenso, ha cautivado al público de Netflix, como prueba, ya ocupa uno de los primeros lugares en el Top 10 de las series más vistas en México, y aquí te decimos por qué.

¿De qué trata?

Me haces falta (en original Missing You) es la más reciente apuesta de Netflix, que retoma las historias del autor Harlan Coben. Así, esta producción se suma a “The Harlan Coben Collection” que alberga otras series exitosas como Por Siempre Jamás, Bosque Adentro, Ni Una Palabra, Quédate Cerca, Safe, El Inocente, No hables y Engaños.

En esta nueva miniserie la trama gira en torno a la detective Kat Donovan, quien se enfrenta a un pasado que nunca dejó atrás, cuando once años después de la inexplicable desaparición de su prometido Josh descubre su rostro en una aplicación de citas.

Este inesperado encuentro la sumerge en una peligrosa búsqueda de respuestas, que la llevarán a conectar el misterio de la desaparición de Josh con el asesinato de su padre y revelando secretos enterrados que cambiarán su vida para siempre.

En el elenco participan Rosalind Eleazar, Richard Armitage, Steve Pemberton, Ashley Walters, Lenny Henry, James Nesbitt, Mary Malone, Jessica Plummer, Brigid Zengeni y Catherine Ayers.

¿Qué opinan los que ya la vieron?

En Rotten Tomatoes, uno de los sitios más populares para compartir las opiniones, tanto de la crítica como de los usuarios, sobre series y películas, las personas que ya vieron esta serie dejaron algunas de sus impresiones.

“Missing You (2025) de Netflix es una obra maestra que combina a la perfección elementos de suspenso, drama, romance y comedia en una experiencia inolvidable que vale la pena ver en maratón”, escribió @RitaN.

“Esta serie está llena de giros y vueltas que me mantuvieron adivinando durante cada episodio. Justo cuando crees que sabes quién lo hizo y por qué, ocurre otro giro”, señala @centímetro.

Pero así como están las críticas de quiénes les pareció una grandiosa serie, también hay opiniones contrarias.

@JuliaR comentó: “Muy aburrido, sentí que perdí 3 horas y 45 minutos viéndolo. No es tan bueno como otras ofertas de HC. Pasé una tarde, pero no puedo decir nada bueno sobre este programa, para ser honesto. Fue un verdadero aburrimiento”.

“Mi esposa lo disfrutó y le dio un 4 por su trama interesante. Yo le doy solo un 2 porque es un programa enrevesado que me dio dolor de cabeza”, comparte @WaltS.

¿Ya añadiste Me haces falta a tu lista para el fin de semana?