¿De qué trata Los Secretos que Ocultamos, la miniserie danesa que conquista Netflix México?

Si eres de los que disfruta las tramas llenas de misterio y oscuros secretos familiares, la miniserie danesa de Netflix, Los Secretos que Ocultamos es una propuesta que no te puedes perder.

Este thriller nórdico, que ha escalado posiciones en el catálogo de la plataforma, ofrece una dosis de tensión que mantiene al espectador al borde del asiento.

VER MÁS ¿Cuál es el k-drama más visto de todos los tiempos?

Existe una serie coreana que ninguna otra le ha robado el puesto de ser la más vista

¿Cuál es la historia de Los Secretos que Ocultamos?

Con apenas seis episodios de poco más de media hora, la nueva miniserie de Netflix, Los Secretos que ocultamos (Secrets We Keep), es una producción danesa escrita por Ingeborg Topsøe y dirigida por Per Fly.

Este thriller nórdico sigue la historia del crimen de Ruby, una joven ‘au pair’ filipina; que trabaja al cuidado de niños o en labores domésticas, a cambio de alojamiento y manutención en la familia de Rasmus y Katarina; quien desaparece en uno de los barrios más ricos de Dinamarca, al norte de Copenhague.

Su vecina Cecilie está convencida de que le ha pasado algo y Angel, su propia ‘au pair’, empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas ‘au pairs’ de la zona. Todo apunta a que se ha cometido un crimen.

VER MÁS Esta miniserie llena de intriga y misterio es el thriller psicológico perfecto para un maratón de Netflix

Sin embargo, la policía no da prioridad al caso de la extranjera desaparecida y Aicha, la nueva investigadora, necesita toda la ayuda posible de Cecilie y Angel. Poco a poco, las desigualdades de clase, el abuso de poder y la explotación laboral van quedando al descubierto entre las hermosas mansiones del exclusivo suburbio.

Marie Bach Hansen, Excel Busano y Danica Curcic encabezan el reparto de esta miniserie, a la que también se suman Simon Sears, Sara Fanta Traore, Lars Ranthe, Donna Levkovski y Gel Andersen.

Prepara las palomitas y sumérgete en este oscuro y cautivador misterio danés que ya se encuentra en el Top 10 de las series más vistas en 82 países.

3 series de Netflix que debes ver si te gustó Los Secretos que Ocultamos

Ni una palabra

La desaparición de un joven tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes de un próspero suburbio de Varsovia y revela sus secretos y mentiras.

Bosque adentro

La evidencia encontrada en el cadáver de una víctima de homicidio le da esperanzas a un fiscal de que su hermana, desaparecida desde hace 25 años, podría estar viva.

La Enfermera

La nueva enfermera de un hospital sospecha que la necesidad de atención de su colega tiene que ver con la muerte de varios pacientes.