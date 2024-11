Esta miniserie llena de intriga y misterio es el thriller psicológico perfecto para un maratón de Netflix 

Netflix vuelve a sorprender a sus suscriptores con una adaptación de la exitosa novela de Harlan Coben, Engaños.

Esta miniserie, que ha cautivado a la audiencia con su trama intrigante y sus giros inesperados, se ha convertido rápidamente en uno de los títulos más comentados de Netflix, aquí te contamos de qué se trata.

¿De qué se trata Engaños?

Fool Me Once o Engaños nos sumerge en un mundo de secretos, mentiras y sospechas. La historia gira en torno a Maya Stern, una ex soldado de operaciones especiales que acaba de enviudar, después de que su marido haya sido brutalmente asesinado.

Todo cambia cuando Maya descubre una imagen captada por una cámara de vigilancia en la que aparece su difunto marido. Perturbada pero dispuesta a encontrar respuestas, Maya decide investigar, y tendrá que enfrentarse a la increíble verdad sobre su marido y sobre ella misma.

Con cada nuevo episodio de los ocho que conforman esta miniserie, se revelan más piezas del rompecabezas, dejando al espectador desconcertado y ansioso por descubrir la verdad.

El reparto lo encabeza la actriz Michelle Keegan, y la acompañan en el elenco Adeel Akhtar, Richard Armitage, Joanna Lumley, Dino Fetscher, Emmett J. Scanlan, Joe Armstrong, Marcus Garvey, Danya Griver, Laurie Kynaston.

Harlan Coben, el maestro del suspense

Esta miniserie de Netflix está basada en la novela homónima del autor Harlan Coben, autor número 1 del New York Times con más de 35 novelas y 80 millones de libros impresos publicados en 46 idiomas en todo el mundo.

El autor es además creador y productor ejecutivo de distintas series de Netflix que están basadas en sus historias como Por Siempre Jamás, Bosque Adentro, Ni Una Palabra, Quédate Cerca, Safe, El Inocente, No hables con Engaños que conforman “The Harlan Coben Collection”.

A la que se suma Engaños, con la que una vez más, Harlan Coben demuestra su habilidad para crear historias atrapantes y llenas de suspenso, que lo ha convertido en uno de los autores de thrillers más aclamados a nivel mundial.

Por ello, si eres fanático de los thrillers psicológicos, las historias de misterio y las series que te mantienen adivinando hasta el último minuto, Engaños es una serie que no puedes perderte.

¿Has visto Engaños? ¿Qué te pareció?