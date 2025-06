¿De qué trata 'KPop Demon Hunters' y por qué todos hablan de ella?

Desde su estreno el 20 de junio de 2025, KPop Demon Hunters ha causado sensación. Combinando animación, comedia musical y fantasía, esta película estadounidense dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans no solo ha conquistado corazones, sino también establecido un récord: la mayor puntuación combinada jamás obtenida por una película original de Netflix en Rotten Tomatoes.

Con un asombroso 95% de aprobación de la crítica y 93% del público, KPop Demon Hunters logró una puntuación combinada de 188, superando a éxitos como The Mitchells vs. the Machines (186), Hit Man (184) y The Irishman (181). Este logro es especialmente notable para una producción animada inspirada en la cultura coreana, un género que aún comienza a destacar en las grandes apuestas de Netflix.

K-pop y demonios

El argumento de KPop Demon Hunters podría sonar inusual, incluso extravagante: Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda ficticia HUNTR/X, llevan una doble vida entre escenarios llenos de energía y misiones sobrenaturales. Su propósito es claro: proteger a sus fans de una amenaza insólita, encarnada por una banda rival de chicos que en realidad son demonios disfrazados.

Con las voces de talentos como Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo, esta historia combina acción trepidante, humor ingenioso, música pegajosa y una estética que rinde homenaje tanto a los videos musicales de K-pop como a los dramas coreanos. Una mezcla explosiva que promete sorprender a cada espectador.

Bandas de k-pop que inspiraron la película