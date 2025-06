La canción de BTS que fue creada gracias a 'Attack on Titan'

En sus 12 años de trayectoria, BTS ha construido una amplia discografía con temas que celebran el amor propio y la superación personal.

En septiembre de 2013, la banda surcoreana lanzó su primer EP al que llamaron O!RUL8,2? (abreviatura de "Oh, Are You Late Too?"), siendo una segunda parte de su sencillo debut. El material contiene una canción que fue inspirada en el famoso anime “Attack on Titan”.

'Attack on Titan' una gran inspiración para BTS

En diversas ocasiones, los siete integrantes de BTS han demostrado ser grandes fanáticos del anime. Jungkook, en particular, ha confesado su admiración por series como Attack on Titan y Jujutsu Kaisen. Hoy nos enfocaremos en la primera de estas.

Attack on Titan es uno de las series de anime más famosas de los últimos años y BTS se inspiró en ella para crear la canción “Attack on Bangtan”.

No muchos saben que el verdadero nombre de BTS es Bangtan Sonyeondan (Chicos a prueba de balas), pero la mayoría del mundo los reconoce por la abreviatura de este nombre, así que quisieron combinar su identidad con la del famoso anime.

¿De qué trata Attack on Bangtan?

Apenas tres meses después de su debut, BTS ya soñaba con alcanzar el éxito y ser reconocidos en su país. La letra de esta canción refleja su determinación y su deseo de conquistar el mundo musical, sin imaginar que algún díalo lograrían.

Se podría encontrar algo de ironía en las letras ya que ahora son la banda de k-pop más exitosa y famosa a nivel mundial.

Durante el coro es donde hacen una referencia al anime en la frase " “Nos tragamos todo sin miedo alguno". En esta historia, parte de la humanidad se refugia tras muros de 50 metros de altura, diseñados para protegerlos de los temibles titanes que merodean afuera, dispuestos a devorar a cualquiera que encuentren.

Así como los titanes están dispuestos a arrasar con todo a su paso, BTS también planeaba "comerse" el mundo tras su debut y vaya que si lo hicieron.