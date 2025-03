¿De qué están acusando a Uriel Reyes? Youtuber de Relatos de la Noche

En horas recientes el nombre del 'youtuber' Uriel Reyes, propietario del canal y podcast 'Relatos de la Noche', ha dado bastante de qué hablar en redes sociales luego de que lanzaran acusaciones en su contra por presunto abuso.

El 'youtuber' Uriel Reyes, quien se ha hecho famoso gracias a su canal y podcast en el que narra diversas anécdotas de índole paranormal que le envían sus mismos seguidores, está generando consternación entre internautas luego de que una mujer que dice ser su prima/hermana lo acusara de 'abusar de ella'.

La denuncia que trascendió en días recientes cercanos al 8M, señala que el supuesto abuso ocurrió cuando la mujer en cuestión tenía entre 13 y 14 años de edad, tiempo en el que Uriel se habría aprovechado de ella.

"Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte.¿ Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias", dice la publicación difundida en redes que adjunta una foto del 'youtuber'.

(REDES SOCIALES)

Luego de que se viralizara dicha situación, Uriel Reyes aparentemente desactivó su perfil personal en Instagram, lo que ha llevado a pensar a varios internautas que las acusaciones son ciertas.

"No lo puedo creer", "Ya no voy a escuchar RDL", "Se me cayó un héroe" , son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

¿Quién es Uriel Reyes de Relatos de la Noche?

Originario de Tijuana, Baja California, Uriel Reyes estudió la carrera de Comunicación en la Universidad Autónoma de su estado. Desde muy joven se interesó por las historias paranormales y los programas de radio, lo que años más tarde lo llevaría a dar forma a su propio proyecto.

Con más de 10 años de existencia, el canal de Relatos de la Noche en YouTube se ha vuelto uno de los más famosos y queridos por internautas gracias a las diversas historias que su propietario, Uriel Reyes, comparte en él, siendo en su mayoría experiencias relacionadas con lo paranormal y el terror.