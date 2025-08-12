EDITORIAL Columnas Editorial Caricatura editorial

Columnas

De política y cosas peores

ARMANDO CAMORRA

“ Mi vida sexual ha mejorado grandemente desde que mi esposa y yo dormimos en camas separadas”. Eso declaró don Chinguetas en reunión de amigos. Preguntó uno: “¿Cómo es eso?”. Explicó don Chinguetas: “Mi cama está aquí, y la de ella en Chetumal”. ¡Mañana! ¡Sí, mañana aparecerá aquí “El Chiste más Mondao en Todo lo que va del Año”! Ahora bien: ¿qué es eso de “mondao”? En los pequeños pueblos de Nuevo León se considera peladez decir “pelado”. Se sustituye entonces por el sinónimo “mondado”, eufemismo menos áspero. La palabra se pronuncia “mondao”. Así pues, decir “El Chiste más Mondao” equivale a decir “El Chiste más Pelado”. ¡No se lo pierdan mis cuatro lectores!”.

Dos periódicos había en el Saltillo de los años cincuenta del pasado siglo. Uno tenía sonoroso nombre: “El Heraldo del Norte”. El otro se llamaba sencillamente “El Diario”. Aquél era el vocero del gobierno; éste protegía el interés de la familia que en aquella época era dueña de la ciudad. Modestas publicaciones ambas, de 10 o 12 páginas, en su primera plana aparecían noticias como: “Perdió un llavero” o: “Se robó un marrano”. Alguna vez “El Diario” dio voz a los vecinos del barrio del Águila de Oro, que se quejaban por una cloaca abierta. Esa nota llevaba el siguiente titular: “Dicen que huele a puf ”. Pues bien: a puf huelen también la 4T y Morena.

Ese tufo a hedentina proviene no sólo de las inmoralidades políticas abanderadas por el régimen, como la nefasta reforma judicial y la igualmente torpe reforma electoral, sino también de las crecientes evidencias de corrupción oficialista, según se ve en el caso del huachicol fiscal. A eso se añade la prepotencia de quienes detentan el poder, que acosan a los ciudadanos y los someten a humillaciones públicas, a multas y amenazas de prisión por expresar sus opiniones. Todo eso habla de un régimen podrido que está pudriendo al país al someterlo a un dominio comparado con el cual el que ejerció el PRI fue travesura de chamacos. A falta de una oposición que pueda contrastar a ese régimen con tendencia dictatorial sólo la descomposición interna de la mafia que se apoderó de México podrá evitar que el gobierno y su partido -o el partido y su gobierno- lleven a nuestro país al caos y la anarquía, y de ahí a la dictadura.

Mientras tanto, huele a puf. Llorosa, tribulada, la ingenua Dulcibel le dijo a Libidiano, avieso galán: “No me has cumplido la promesa de matrimonio que me hiciste”. “Tranquilízate, nena -replicó el cínico sujeto-. Ahora mismo te haré otra promesa”. (Con sobra de razón dicen los italianos: Chi promette, in debito si mette. El que promete contrae una deuda). Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, les mostró a sus amigas, orgullosa, el abrigo de piel que su marido le había comprado. “Y sólo tuve que sacrificarme dos veces” -comentó. Relató luego: “Anoche tuve una pesadilla. Soñé que me atacaban los animales cuyas pieles sirvieron para hacer mi abrigo”. Acotó su mejor amiga, doña Gules: “No seas tonta. Los conejos no atacan”. El incivil marido puso la mano en el trasero de su esposa y dijo: “Si esto estuviera firme no tendrías que usar faja”. Seguidamente tocó el busto de la señora y dijo: “Si esto estuviera firme no tendrías que usar brassiére reforzado”.

La señora, entonces, llevó la mano a la entrepierna del majadero y dijo: “Y si esto estuviera firme no tendríamos que usar chofer”. Diálogo de Tenacio con una linda chica: “Te invito una copa”. “No”. “¿Bailamos?”.


“No”. “¿Te gustaría pasear en mi automóvil?”. “No”.


“Vamos a mi departamento”. “No”. “Está bien. Te buscaré en otra ocasión. Hoy estás muy indecisa”. FIN.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de EDITORIAL

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: De política y cosas peores columnas Editorial Armando Camorra

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de EDITORIAL
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405839

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx