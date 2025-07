En la reunión científica anunció Babalucas: “Acabo de hacer un gran descubrimiento: el nopal es anticonceptivo”. Preguntó con interés uno de los asistentes: “¿Su jugo? ¿Su pulpa?”.

“Todo -precisó Babalucas-. Para que no haya concepción basta poner en la cama, entre el hombre y la mujer, una penca de nopal.”. Es triste decirlo, pero al parecer las religiones en vez de unir separan.

No hablemos ya de las divisiones entre cristianos, musulmanes y judíos, o de las abismales diferencias que separan a las religiones de occidente de las orientales. Hablemos simplemente de la separación entre cristianos de diferentes denominaciones, sectas o adscripciones. Lejos está de cumplirse el anhelo de Jesús, “Ut unum sint”, donde pedía que se difundiera su palabra de modo que todos los hombres llegaran a ser como uno solo. Pues bien: todo indica que lo que las religiones no han podido lograr lo conseguirá la ecología. La universal y común preocupación por la salvación del planeta en que vivimos hará que los hombres se unan, y se borren las fronteras entre las naciones. Así, la preservación de la gran morada que todos los humanos habitamos será a los ojos de los creyentes una manifestación de amor, que habrá de mostrarse en el universal anhelo de preservar la vida... ¡Insensato columnista! ¡Tus palabras deben haber sido muy importantes, pues no las entendí! En raras ocasiones utilizas ese tono solemne y con aspiración de trascendencia, pero cuando lo usas dejas un mensaje que queda grabado por lo menos durante 10 segundos, lo cual en estos tiempos es bastante. No abuses, sin embargo, y procede ahora a narrar algunos cuentecillos que nos aligeren el ánimo después de tu predicación... Aquel tipo recibió una misiva amenazante: “Muy señor mío: Me he enterado de que tiene usted relaciones con mi esposa. Lo espero mañana a las 21 horas en el bar del Hotel Ucho para hablar acerca del asunto”. Respondió el sujeto: “Estimado caballero: Acuso recibo de su circular. Gustosamente asistiré a la convención”... Cierto muchacho salía con una dama que le llevaba algunos años.

Un amigo le preguntó: “¿Por qué andas con ella? ¿No te parece que es una fruta demasiado madura?”. “Lo es -admitió sumariamente el muchacho-.

Pero todavía tiene pedacitos muy buenos”... La mamá hablaba por teléfono con su hijo, que hacía algunos meses se había ido a estudiar a otra ciudad.

Le dijo: “Cuando regreses te va a gustar mucho Susiflor, la hija de los vecinos. Ha crecido 30 centímetros”. “Caramba -respondió el muchacho-, si ha crecido 30 centímetros ya estará más alta que yo”. Precisó la señora: “30 centímetros de busto”... Se quejaba un sujeto: “Mi esposa se parece a la lámpara de Aladino. La rozas tantito y le sale el genio”... La historieta que sigue es de carácter sicalíptico, y atenta lo mismo contra la moral y las buenas costumbres que contra la urbanidad. Personas de moral escrupulosa absténganse de leerla a fin de que su sensibilidad no sufra... La mamá de Pepito le repasaba la lección de Geografía. “¿Cuál es la capital de Coahuila?”. Pepito no respondió. “Es Saltillo, hermosa ciudad -le dijo la mamá-. Y por no haberlo sabido no te daré sal hoy en la noche”. Le preguntó en seguida: “¿Cuál es la capital de Aguascalientes?”. Tampoco pudo contestar Pepito. “Es Aguascalientes -le informó la mamá-. Y por no haberlo sabido no te daré agua hoy en la noche”. En eso intervino el papá del niño. Le pidió a la señora: “Pregúntame a mí algo”. Le preguntó ella: ¿Cuál es la capital de Sinaloa?”. El esposo no supo contestar. Le dijo Pepito a su mamá: “¿Le das tú la mala noticia o se la doy yo?”. (No le entendí)... FIN.