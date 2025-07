Don Geroncio, señor de 80 años, casó con mujer joven. A los nueve meses la desposada dio a luz un robusto bebé. El doctor que atendió el parto felicitó al orgulloso papá y le preguntó: “¿Cómo le hace, a sus años?”. Replicó don Geroncio: “Mantengo funcionando el motor”. Un año después la señora trajo al mundo otro bebé, y el provecto caballero le dio al médico la misma explicación: “Mantengo funcionando el motor”. Transcurrió un año más, y llegó un tercer bebé. Don Geroncio, ufano, volvió a decirle al obstetra: “Mantengo funcionando el motor”. Le indicó el facultativo: “Pues ya cámbiele el aceite. Éste salió negrito”.

Cierto coronel de la Legión Extranjera fue enviado a un remoto puesto en el desierto arábigo. Al poco tiempo de estar ahí sintió el llamado de la naturaleza y le preguntó al sargento: “¿Cómo se las arreglan aquí en el renglón del sexo?”. Respondió el hombre: “Para eso tenemos la camella”. “¿Cómo es posible? -se escandalizó el oficial-. ¡No lo puedo creer!”. “Sí -confirmó el sargento-. La usamos para ir al pueblo. Ahí hay varias casas de mala nota”. La mentira es uno de los principales instrumentos de que se valen los totalitarismos.

La 4T la ha usado y sigue usándola sistemáticamente.

Las mentiras que se nos han dicho desde que Morena llegó al poder son tan incontables como las estrellas.

En los primeros días del sexenio de López Obrador hubo escasez de gasolina. Muchas gasolineras suspendieron sus servicios, y largas filas de vehículos se vieron frente a aquéllas que disponían de algún resto del indispensable líquido. Recuerdo haber salido de mi casa varios días en horas de la madrugada para buscarlo por toda la ciudad. En aquella ocasión AMLO manifestó que se había detenido el flujo de gasolina como medida para frenar el llamado huachicol. Al parecer, sin embargo, el problema tuvo su origen en un problema de desabasto en PEMEX. Después de un tiempo López declaró que el huachicol había desaparecido ya. Ésa fue una de las innúmeras mentiras salidas lentamente, pero constantemente, de boca del cacique de la 4T.

Ahora el decomiso hecho en Saltillo de 129 carros de ferrocarril con más de 15 millones de litros de combustible ilícito habla de una organización criminal dedicada a ese tráfico, red que no podría existir sin el contubernio de elementos de nivel alto y con fuerte poder de decisión. Sin un entramado de complicidades sería imposible el llenado de esos ferrotanques y su transportación. El huachicol es un negocio tan remunerativo que compite ya con la actividad del narco. Así como hay capos de la droga ha de haber también capos del huachicol que impunemente llevan a cabo su ilícita labor. En tiempos de la dominación priista dije que los mexicanos creíamos vivir en una sociedad tranquila, siendo que vivíamos en una tranquila suciedad. Ahora vivimos en una sociedad intranquila, pero igualmente sucia por causa de la evidente corrupción reinante, de la cual es muestra clara el ingente decomiso llevado a cabo en m ciudad. Es una pena que no se puedan decomisar también las mentiras del régimen. Don Languidio le dijo a su mujer: “Voy al Seguro a que me den una constancia de incapacidad”. Replicó la señora: “¿Para qué vas? Te citarán hasta dentro de dos meses para dártela. Yo puedo extenderte esa constancia ahora mismo”. Un hombre iba por la calle llevando en los brazos un bebé. Una señora le dijo: “¡Qué niño tan lindo! ¿Cómo se llama?”. “No sé” -respondió el tipo.

“¿Cómo que no sabe? -se sorprendió la mujer-. ¿No es usted su padre?”. “No -contestó el otro-. Trabajo en una fábrica de condones, y este bebé es una reclamación”.

FIN.