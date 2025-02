En el Bar Ahúnda le dijo un tipo a otro: “Tu esposa se viste muy bien”. “Gracias” -respondió el otro, complacido. Añadió el primero: “Pero muy despacio”. (Aconseja don Abundio el del Potrero: “Con la mujer de amigos y parientes ni ‘Qué bonitos dientes’”. O sea que no se debe alabar la fruta del cercado ajeno, para no dar lugar a malos entendidos). Himenia, célibe otoñal, entró a su alcoba por la noche y sintió una presencia extraña en la habitación. Llamó por el celular a su amiga Solicia, célibe también, y le dijo en voz baja y temblorosa: “Creo que hay un hombre abajo de mi lecho”. Sin vacilar le sugirió Solicia: “¡Pos súbelo, pendeja!”. El joven Simplicio le preguntó anhelosamente a la linda Dulcibel: “¿Lo hacemos, mi amor? ¿Lo hacemos?”. Replicó ella con enojo: “Otra pregunta idiota como ésa y me salgo de la cama, me vuelvo a poner el vestido de novia y me salgo de la suite nupcial”. La Presidenta Sheinbaum no debe mentir. Eso la rebaja; le resta dignidad. Y en algo miente la señora. Miente a sabiendas cuando dice que López Obrador es el mejor presidente que México ha tenido. Se acercará más a la verdad quien afirme que es el peor de la época moderna, por los muchos daños que causó al país y por su talante atrabiliario, caudillista y despegado de la ley y las instituciones. Se entiende que quien recibió la Presidencia de manos de AMLO no puede hablar mal de él, pero guarde al menos un discreto silencio que le evite aparecer como mendaz. Un momentito por favor. Voy a ver qué es eso de “mendaz”. Define el diccionario con encomiable brevedad: “Mendaz: mentiroso”. La propia Presidenta es víctima de la nefasta obra de su antecesor, pues la actitud que el tabasqueño asumió ante los capos del narcotráfico, particularmente los de Sinaloa, y su pacata política de “abrazos, no balazos”, propiciaron el crecimiento de los cárteles de la droga y de su dominio sobre extensas zonas de nuestro país. Eso permite ahora a su antiguo patrón, el enloquecido y deslenguado Trump, declarar mentirosamente que México tiene un narcogobierno. Ante las arremetidas del rufián los mexicanos queremos estar unidos en torno de nuestra Presidenta, pero esa buena voluntad será estorbada si ella se sigue mostrando sumisa y obsecuente ante su predecesor, cuya estatura se va disminuyendo poco a poco debido al paso del tiempo, a la pérdida formal del poder y al conocimiento, cada día más claro y extendido, de los gravísimos perjuicios que con su desastrosa actuación causó al país. De cara a los actuales acontecimientos AMLO se va haciendo menos. Sheinbaum, contrariamente, debe hacerse más. Para eso requiere el apoyo de todos los ciudadanos, no sólo de quienes forman la comprada clientela política de Morena y de la 4T. En estos días ominosos no hay mexicano que quiera dejar sola a nuestra Presidenta, pero es necesario que ella no se vea mal acompañada. Don Geroncio regresó de su visita al médico. Le comentó a su esposa: “Dice el doctor que estas píldoras me quitarán 10 años de encima”. Sugirió ella con tono ácido: “Pídele otras que te los quite de abajo”. Leovigildo Patané, mancebo en flor de edad, decía amar a Flordelisia, joven mujer de voluptuosas formas. Quizá me equivoco, pero pienso que lo de Leovigildo era más bien deseo, pues no le pidió su mano a la muchacha, sino otras partes de más sustancia y entidad. Ella negó la dación de lo que el calenturiento mozo le solicitaba. Ardiendo en pasión carnal imploró él con acezante acento: “¡Dame al menos la luz de una esperanza!”. “Lo siento -contestó ella, irreductible-. Tendrás que usar lámpara de mano”. (No le entendí). FIN.