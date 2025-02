De MAGA a MEGA: Trump, Musk y la Nueva Ultraderecha Global

No pasó mucho tiempo después de que Vance causara conmoción en la Conferencia de Seguridad de Múnich, por alentar y dirigir el sufragio popular hacia el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD, para que ocupe lugar en el gobierno federal. La respuesta institucional alemana, en voz de Olaf Scholz, cuestionó a Vance por violentar el compromiso de alentar que Alemania sea dirigida por fascistas, lo que podría recrear el Holocausto. Algunas piezas del rompecabezas en la coyuntura:

1. El correlato general de la intervención de J. D. Vance apunta a la reestructuración de la hegemonía norteamericana en Europa. El correlato particular apunta hacia la intervención electoral en Alemania, donde deberían tener la palabra los ciudadanos alemanes y los Partidos políticos: Unión Demócrata Cristiana (CDU) y Unión Social Cristiana (CSU); Partido Liberal (FDP); Partido Social Demócrata (SPD); ecologistas: Partido Verde ("Die Grünen") de la ex RFA y Alianza-90 de la ex RDA; Partido del Socialismo Democrático, ex PSUA; los Republicanos (REP).

2. En la armadura del contexto, vale resaltar la reunión y sentido de propósito de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Destaca la presencia de líderes europeos de extrema derecha de una docena de países. Los protagonistas fueron Viktor Orbán, primer ministro de Hungría y fundador del grupo Patriotas por Europa, la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini, el holandés Geert Wilders, el español Santiago Abascal, entre otros. Y como se señalaba en fuentes periodísticas, estará presente la sombra de Trump y del hombre más rico (y clave en la comunicación mundial, en las redes) del planeta, Elon Musk. Por cierto, en su militancia de ultraderecha, ha movido la escena europea, concretamente por la coyuntura en la alemana, al tratar de incidir en los europeos para que, a través de X, se unan a "MEGA", el lema que se le ha puesto a este evento: Make Europe Great Again (Haz Europa Grande de nuevo).

3. Destaca en sus intervenciones el presidente de VOX y de la Fundación Disenso, Santiago Abascal. Retomando el sentido de los Patriotas, subraya el relieve de poner un valladar a las fuerzas del islam, planteando que "la época de las tinieblas está llegando a su fin, estamos dejando atrás una de las etapas más oscuras del mundo libre" (eso dijo), resaltó el triunfo del sentido común en todo el mundo por la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas […] "ya está en retroceso ese plan de miseria y wokismo que pretendían imponernos. Ya se ha demostrado que el futuro no está escrito, que puede ser luminoso y que sólo hacen falta gobernantes valientes, capaces de escuchar a sus pueblos y capaces de cumplir sus promesas". El objetivo general, de Abascal y compañía, es trazar una estrategia para Patriotas por Europa, que en las pasadas elecciones europeas consiguió colocarse como la tercera fuerza política en el Parlamento.

4. No podía faltar el inefable Javier Milei (promotor de una estafa financiera internacional, que busca cobijo en la ultraderecha mundial). Planteará en su intervención que "A lo largo de todo el mundo las sociedades occidentales enfrentan un mismo problema y un mismo enemigo: una clase política que extrae cada vez más recursos de los ciudadanos a través de impuestos, con el fin de implementar un modelo de expansión estatal ilimitada. Una clase política con complejo de Dios que pretende regular cada aspecto de la vida de la gente, haciendo honor a una de las máximas del fascismo de Benito Mussolini: 'Dentro del Estado, todo; fuera del Estado, nada; y nada contra el Estado'". Y repitiendo el paradigma neoliberal extremo, enfatizará que "El único camino racional es achicar el Estado a la mínima expresión posible". Nada nuevo, pero ahora con un protagonismo internacional aún más peligroso que en sus orígenes. Y en nado sincronizado con Abascal, Musk y Trump, Milei aludirá en sus críticas a la agenda climática, a la ideología de género y el manejo de la pandemia, sin que falte su reconocimiento al nuevo género de adalid, al señalar a "esos mismos hipócritas acusan a Elon Musk de intervenir en las elecciones de otros países".

5. Una pieza central en el rompecabezas, Donald Trump. Sobre Abascal señaló: "Qué gran tipo el líder del partido Vox de España, Santiago Abascal. Gracias, Santiago. Gran trabajo el que estás haciendo, le dijo el republicano desde el estrado en la CPAC. También repartió palabras de elogio a otros protagonistas, como Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil; el polaco Andrzej Duda; el líder británico del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Con la espada desenvainada, Trump tildó a la cadena MSNBC de "amenaza para la democracia". "Están todos mentalmente jodidos. Sus índices de audiencia se han ido a pique". La misma fortuna corrió CNN, al que calificó de "patético", el New York Times de "falso" y The Washington Post, que está "perdiendo su negocio". Y al aludir al presidente manchado por la gran estafa, dijo: "Nuestro amigo de Argentina está aquí", "Estoy orgulloso de vos", dijo Trump. "Sé que lo estás haciendo fantástico. Hacer Argentina Grande Otra Vez", en sintonía con su lema de "Make America Great Again" (MAGA).

Cuando esta reflexión se publique, en Alemania se estará decidiendo la elección del nuevo canciller, sin soslayar las fricciones que se han vivido desde al menos el pasado noviembre. Ya el electorado alemán decidirá, con presiones subterráneas en las redes. Hasta el momento las encuestas dan la victoria a la CDU, el partido democristiano liderado por Friedrich Merz, aunque se calcula que no tendrá mayoría absoluta. Tiempos difíciles para Europa (y el mundo) con este nuevo género de casta.

[email protected]