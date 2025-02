David Faitelson se sincera sobre Televisa y se arrepiente de su 'odio' a la cadena

En este 2025, David Faitelson cumple dos años en TUDN, su nueva casa luego de dejar ESPN.

Sin embargo, el polémico periodista, ex de TV Azteca también, dijo hace unos años que nunca trabajaría en Televisa.

Faitelson aseguraba que su "formación periodística" le impedía vestir "los colores" de esa empresa, pero llegó. En noviembre de 2023 fue oficializado su arribo.

"Está bien, yo había dicho que no trabajaría en Televisa, me arrepiento de lo que dije, no pasa absolutamente nada. La vida está para eso, para cometer errores, pedir perdón, tomar vuelo y volver a empezar", dijo en una nueva dinámica con sus seguidores.

Asimismo, aclaró que ya no era feliz "en el lugar, en el sitio de trabajo no me sentía a gusto y decidí cambiar y punto".

Faitelson fue cuestionado sobre si algún día pudiera regresar a ESPN, pero el conductor fue enfático y dijo que quería retirarse en su actual casa.

"Yo no cierro las puertas a nadie, pero quiero terminar mi carrera Televisa y se acabó. Ya en ESPN tuve un ciclo y lo disfruté mucho, espero que ellos también lo hayan disfrutado y adiós", concluyó.