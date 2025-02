¿David Faitelson tiene privilegios especiales en TUDN?

El reconocido periodista David Faitelson enfrentó las críticas sobre su llegada a Televisa, asegurando que su decisión fue la correcta y que, a diferencia de lo que muchos piensan, en la televisora ha encontrado mayor libertad de expresión que en ESPN y TV Azteca.

Durante la transmisión de su programa en YouTube, Faitelson y sus haters, el analista deportivo respondió a los cuestionamientos sobre su cambio de postura y su credibilidad.

"Les quiero decir algo que no les he dicho y lo voy a decir clara y abiertamente: hay más libertad en Televisa que en ESPN, hay más libertad en Televisa que en TV Azteca. Lo juro y lo perjuro. A mí nadie me dice lo que tenga que decir en Televisa… se los juro por mis hijas que nadie en Televisa me ha puesto línea", declaró Faitelson.

El periodista también reveló que, en el pasado, recibió llamadas telefónicas en ESPN que intentaban influir en sus comentarios, algo que, según él, nunca ha experimentado en TUDN.

Faitelson responde a las críticas por su fichaje con Televisa

Uno de los temas que más le han reprochado sus seguidores es que prometió nunca trabajar en Televisa, pero terminó haciéndolo en 2023. Sin embargo, él mismo reconoció su cambio de postura y aseguró que no se arrepiente.

"No siento que perdí credibilidad. Obviamente, acepto que en su momento dije que no trabajaría nunca en Televisa, pero al final lo hice y me encontré con una empresa maravillosa donde tengo total libertad para trabajar", señaló el analista.

¿Cuál es el salario de Faitelson en Televisa?

Faitelson inició su carrera en TV Azteca a finales de los 80 y pasó más de dos décadas en ESPN, antes de integrarse a Televisa en 2023. Su llegada a TUDN fue acompañada de un incremento salarial del 30%, pasando de ganar 40 mil dólares a 52 mil dólares mensuales.

¿Privilegios exclusivos en Televisa?

Desde su llegada, Faitelson ha tenido un papel protagónico en TUDN, participando en programas como Línea de 4, Tercer Grado Deportivo y las transmisiones de los partidos más importantes. Sin embargo, su libertad de expresión dentro de la televisora ha sido cuestionada por otros periodistas.

"A ti, solo a ti por lo que representas. A Paco Villa, Perro Bermúdez y al Profe Bracamontes no les dieron el mismo privilegio. Yo lo viví, no me lo contaron", escribió una colega suya en redes sociales.

Hasta el momento, Faitelson no ha respondido a estos señalamientos, pero su llegada a Televisa sigue generando debate, tanto entre sus seguidores como en el gremio periodístico.