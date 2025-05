Darwin Quintero revela que Santos Laguna no lo dejó ir a Europa | VIDEO

"El Científico del Gol" tuvo un buen paso con Santos Laguna, no obstante, su futuro pudo haber sido diferente si una oferta hubiera sido tomada de otra forma.

Darwin Quintero, quien hizo su llegada a Santos Laguna en el año de 2009 y salió con rumbo al América en 2015, se convirtió en uno de los jugadores favoritos de la afición tras responder con anotaciones y "garra" en la cancha.

En su paso, Quintero no se marchó con las manos vacías, pues fue parte vital para el campeonato de Santos en el Clausura 2012, ocasión en que los Guerreros derrotaron a Monterrey en la final, lo que despertó el interés en clubes internacionales para incluirlo en sus filas.

Inter de Milán estuvo interesado en fichar a Darwin Quintero

Ante esto, el propio Darwin Quintero tuvo una entrevista con el medio "AS Colombia", donde terminó por revelar que tuvo diversas ofertas en el Viejo Continente pero que solamente le pidió oportunidad a la directiva por un equipo, Inter de Milán.

"El único equipo que yo en su momento le pedí a la directiva de Santos, que fue entre 2012 a 2013 fue el Inter de Milán, ellos querían llevarme pero no tenía pasaporte comunitario, querían un préstamo para ver cómo me iba y luego comprarme, pero cuando eres figura de un equipo, por lo general nunca te dejan salir a préstamo".

"Fue el único equipo que yo le dije al presidente de Santos, le dije 'es el Inter de Milán, déjame ir, es una oportunidad que no vuelve a pasar' y me dijo 'no, pero yo con un millón de euros que me dan por tu préstamo, ¿Cómo consigo a otro jugador de tus características?"

El salario, el condicionante que pedía Darwin Quintero para ir a Europa

Asimismo, aseguró que una de las condiciones que pedía para ir a otro equipo fue que le igualaran la cifra que recibía en Santos Laguna.

"Estando en México tuve muchas ofertas para ir a Europa, pero siempre con la condicionante de que tenía que dejarme lo que estaba ganando en México, y pues cuando llegas a un nivel de salario, para volver a empezar, pues para mí no merecía la pena por más que fuera España, Italia o Inglaterra".