Santos Laguna: ¿Cuánto tendrían que pagar los Guerreros si quieren de vuelta a Diego Valdés?

Podrían haber sorpresas para los clubes de la Liga MX en el próximo mercado de fichajes.

El Clausura 2025 llegó a su fin este pasado domingo con la victoria de Toluca ante el América, a quienes se les esfumó el deseo del tetracampeonato en un "infierno" que nunca dejó de alentar por los escarlatas, con ello, los Diablos Rojos volvieron a probar la gloria tras una sequía de títulos de 15 años.

Ante la derrota de los azulcremas, aficionados de América se pronunciaron en redes para exigir una "limpia" en el equipo, nombres como Víctor Dávila, Diego Valdés, Javairo Dilrosun y Néstor Araujo son solo unos cuantos en la lista de quienes apoyan a los de Coapa.

¿Cuánto pagaría Santos Laguna por Diego Valdés?

Uno de los futbolistas que ya no tendría futuro en el equipo dirigido por André Jardine es Diego Valdés, mediocampista chileno que anteriormente tuvo un paso con Santos Laguna, esto según lo dicho por el periodista César Luis Merlo, pues el ex Guerrero ya no ha figurado en la titularidad del técnico brasileño.

Según reportó el medio "El Universal", Santos Laguna sería uno de los equipos que más interés mostraría por traer de vuelta a Valdés al club con el que fue subcampeón en el Clausura 2021.

Asimismo, según informa el portal "Récord", el valor de Diego Valdés está registrado en 3 millones de dólares, cantidad que pagaría el conjunto verdiblanco si sus intenciones son que vuelva a la Comarca Lagunera, cifra que en pesos mexicanos representan poco más de 57 millones y medio.

El desplome del valor de Diego Valdés por los años

La caída en el valor de Diego Valdés como fichaje ha tenido un revés en años recientes, pues pasó de valer 7.5 millones de dólares en 2023 y 9 millones en 2024 a solamente 3 millones tras el actual torneo.