Dará continuidad al trabajo realizado en meses y años anteriores: Dr. Roberto Belloc Sandoval

"Siento que podría aportar un poco más a la comunidad", fue lo que manifestó el médico Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras; durante su primer encuentro con medios de comunicación, tras su reciente nombramiento en el mencionado cargo.

Señaló que lo primero que se le encomendó es continuar con las acciones, aseguró que lo que se ha realizado en meses y años anteriores no se detiene con cambio de titular; por lo que señaló, que realmente es continuar con el trabajo.

Aunque indicó que, ya como especialista, tiene algunas actividades en las que tienen un poco más de entrenamiento, aunque serían más administrativas que en campo; estableciendo que tiene como encomienda realizar bases de datos y estadísticas que se verán reflejadas en las acciones de campo.

"Se me encomendó, desde la semana pasada recibí llamada del gobierno, que si me gustaría trabajar o colaborar con la Jurisdicción y pues, realmente me pareció buena idea y es algo para lo que estamos entrenados como epidemiólogos", indicó el funcionario estatal.