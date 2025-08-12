Daños menores en incendio de hospital de Monclova: IMSS

El conato de incendio en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del IMSS en Monclova, que provocó la evacuación preventiva de pacientes y familiares durante la madrugada de este martes sólo causó daños menores.

La Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila informó que, aproximadamente a las 02:46 horas, “se registró un cortocircuito en la balastra de una lámpara” en una habitación desocupada del segundo piso.

El área afectada corresponde a la Torre B, donde de inmediato se activó el protocolo de la Unidad Interna de Protección Civil para garantizar la seguridad de los ocupantes.

Evacuación preventiva y protocolo de seguridad

De acuerdo con el comunicado emitido por el IMSS, se inició “la evaluación, ataque al fuego incipiente y evacuación de pacientes y familiares hacia el piso inferior por la presencia de humo”.

La evacuación se realizó de manera controlada, sin que se registraran lesionados o personas intoxicadas, confirmaron autoridades del hospital, quienes agradecieron la rápida intervención de brigadas y cuerpos de rescate.

Entre las acciones inmediatas también participó personal de Conservación y Servicios Generales, apoyando en el aseguramiento del área y en la revisión de las instalaciones afectadas por el cortocircuito.

Daños materiales menores y continuidad del servicio

Tras el control del conato de incendio, las unidades de Protección Civil, bomberos y personal técnico del IMSS realizaron un recorrido de inspección para descartar daños estructurales.

El comunicado del Seguro Social subraya que “no se detectó daño estructural, ni equipo médico afectado, solamente daños en una lámpara y un colchón” en el área intervenida.

Las autoridades hospitalarias señalaron que los pacientes fueron reubicados temporalmente y posteriormente regresaron a sus áreas, continuando la atención médica con normalidad en todas las unidades del hospital.