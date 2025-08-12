Coahuila GOBIERNO DE COAHUILA Monclova Ramos Arizpe Coahuila Saltillo

Tráfico de drogas

Dan de baja a bombero, presuntamente involucrado en decomiso de droga

Dan de baja a bombero, presuntamente involucrado en decomiso de droga

Dan de baja a bombero, presuntamente involucrado en decomiso de droga

RENÉ ARELLANO

Un elemento de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras, fue dado de baja por perdida de la confianza, por presuntamente estar involucrado en uno de los cateos registrados durante el pasado fin de semana y donde fue asegurada droga.

Lo anterior fue confirmado por Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, durante su conferencia matutina y donde se le cuestionó si era verdad la detención de un elemento de bomberos por estos hechos.

"Hay un tema de ese tipo, ahora sí que le corresponde a la Fiscalía darles más datos, nosotros por el momento ya le dimos baja a ese elemento. Desgraciadamente hay algo de cierto, no conozco los datos específicos, qué tipo de droga, ni la cantidad, pero es una desgracia", indicó el alcalde de Piedras Negras.

Manifestó que están muy desconcertados, además de señalar que los bomberos trabajan 24 horas y descansan 48, por lo que hagan durante su periodo de descanso no lo pueden controlar y manifestó estar contento con la corporación y el director que tiene; por lo que no van a permitir que una persona manche el gran trabajo que han hecho los Bomberos y Protección Civil.

Mientras que Ari Antonio Hernández Esquivel, director de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras, indicó que el elemento de bomberos dado de baja estuvo involucrado en hechos delictivos, señalando que no tienen mayor información, que no entorpecerán las investigaciones y señaló que la información la dará la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.


"El día de ayer me decían, me informaban que estaba detenido, al día de hoy no se cuál sea su situación, pero lo que viene siendo el departamento de Bomberos está en total disposición para cooperar", respondió el funcionario municipal al preguntarle sobre la situación legal del ahora ex elemento.


Afirmó que la baja del elemento, del cual no se reveló su identidad, es por pérdidas de la confianza, ante está situación y que es algo que no se permite en la corporación; señalado que hay que tener un comportamiento correcto dentro y fuera de la misma.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Tráfico de drogas estupefacientes

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Dan de baja a bombero, presuntamente involucrado en decomiso de droga


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405861

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx