Dan de baja a bombero, presuntamente involucrado en decomiso de droga

Un elemento de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras, fue dado de baja por perdida de la confianza, por presuntamente estar involucrado en uno de los cateos registrados durante el pasado fin de semana y donde fue asegurada droga.

Lo anterior fue confirmado por Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, durante su conferencia matutina y donde se le cuestionó si era verdad la detención de un elemento de bomberos por estos hechos.

" Hay un tema de ese tipo, ahora sí que le corresponde a la Fiscalía darles más datos , nosotros por el momento ya le dimos baja a ese elemento. Desgraciadamente hay algo de cierto, no conozco los datos específicos, qué tipo de droga, ni la cantidad, pero es una desgracia", indicó el alcalde de Piedras Negras.

Manifestó que están muy desconcertados, además de señalar que los bomberos trabajan 24 horas y descansan 48, por lo que hagan durante su periodo de descanso no lo pueden controlar y manifestó estar contento con la corporación y el director que tiene; por lo que no van a permitir que una persona manche el gran trabajo que han hecho los Bomberos y Protección Civil.

Mientras que Ari Antonio Hernández Esquivel, director de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras, indicó que el elemento de bomberos dado de baja estuvo involucrado en hechos delictivos, señalando que no tienen mayor información, q ue no entorpecerán las investigaciones y señaló que la información la dará la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

"El día de ayer me decían, me informaban que estaba detenido, al día de hoy no se cuál sea su situación, pero lo que viene siendo el departamento de Bomberos está en total disposición para cooperar", respondió el funcionario municipal al preguntarle sobre la situación legal del ahora ex elemento.

Afirmó que la baja del elemento, del cual no se reveló su identidad, es por pérdidas de la confianza, ante está situación y que es algo que no se permite en la corporación; señalado que hay que tener un comportamiento correcto dentro y fuera de la misma.