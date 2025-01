Dan de baja a 40 funcionarios en el Poder Judicial de Coahuila por irregularidades en su actuación

En los últimos cinco años, el Poder Judicial del Estado de Coahuila ha emitido 40 bajas o sometido a evaluación a igual número de funcionarios desde secretarios, actuarios y jueces, en seguimiento a señalamientos emitidos por quienes acuden a seguir algún proceso legal.

Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, dijo que mensualmente se tiene un registro de 100 asuntos que se revisan con respecto a las actuaciones de servidores, no solamente jueces sino desde actuarios, secretarios, secretarios de acuerdo, lo que se revisa en el Consejo de la Judicatura.

En este sentido, destacó la sanción de seis jueces por irregularidades del Infonavit hace cinco años. Indicó que, a partir de ahí, otros tantos secretarios o actuarios han sido separados de su cargo, sobre todo por no haber juzgado conforme a la Ley.

El magistrado presidente consideró que la crítica federal no es hacia los Poderes locales, sino que todo este modelo de la reforma judicial viene por una crítica hacia el sistema de justicia federal.

El funcionario destacó que el Poder Judicial en Coahuila es confiable, por lo que es el número dos en el país en Estado de Derecho, el número dos en el Sistema de Justicia Penal, el número uno en Transparencia y aseguró que es el primer lugar nacional en Confianza de las jugadoras y juzgadores.

Recordó que los modelos de justicia local han sido replicados en 15 estados y que se cuenta con un Tribunal unido, pues aquí no hubo una sola manifestación ni se cerraron las puertas de ningún juzgado.

"Nadie cerró las puertas, como en otros estados, nosotros asumimos la Reforma Judicial aún y cuando se puede o no estar de acuerdo en esta visión de democratizar, no hubo una sola manifestación en contra, siempre prestamos los servicios de impartición de justicia como un derecho humano, ninguna niña o niño se quedó sin que su juicio de alimentos se parara por culpa de que un juez no iba a trabajar, nadie se quedó así, o alguien en la cárcel porque no se pudo desarrollar la audiencia porque cerramos los juzgados, eso no lo permitimos y todos estuvimos en unidad", comentó.