Da a conocer Cabildo de Saltillo a ganadores del Galardón Tláloc, al valor del Bombero

ISABEL AMPUDIA

Saltillo, Coah.- Durante la primera sesión de Cabildo de agosto, se dió a conocer a los ganadores del Galardón Tláloc, al valor del Bombero en su edición 2025.

En dicha sesión encabezada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se reveló que quienes se hicieron acreedores del galardón sin Tania Deyanira Martínez Dávila y Agustín Díaz Rosas.

Cabe destacar que el Galardón Tláloc es una distinción que se otorga a aquellos servidores públicos que forman parte del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Saltillo, que, en cumplimiento de su deber, hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor y capacidad en el cumplimiento de su servicio, con trascendencia en beneficio del municipio.

En la sesión se aprobó además turnar a las comisiones correspondientes la propuesta relativa al programa de movilidad “Aquí Vamos” 2025-2027, que contempla puntos como el marco normativo, objetivos, ejes estratégicos, población objetivo y tipos de apoyos y servicios, entre otros.

Asimismo, se turnó a comisiones las propuestas relativas al Acuerdo de Creación del Instituto Municipal del Transporte, la creación del Reglamento del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, y la Reforma al Reglamento de Turismo.

La Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico presentó diferentes dictámenes relativos a cambio de uso de suelo, cambio de sección de vialidad y asignación de nomenclaturas, mismos que fueron aprobados por las y los integrantes del Cabildo.

También durante la primera sesión ordinaria de agosto, se aprobó el dictamen relativo al Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes de julio de 2025, presentado por la Tesorería Municipal.