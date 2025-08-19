Nosotros Eventos columnas Sociales

Cumple en familia

El sábado 9 de agosto se celebró un alegre festejo en una quinta al oriente, con alberca, piñata y muchas risas, para dos pequeñas muy especiales. Ana Cecilia de León Quiñones cumplió 10 años y Victoria de León Quiñones alcanzó los 2, disfrutando cada momento rodeadas de juegos y diversión. Las cumpleañeras compartieron la tarde con sus papás, Víctor de León y Amanda Quiñones, y con su hermana Mariel de León Quiñones, creando recuerdos que quedarán en la memoria de toda la familia.

