Cuatro palabras

Mani o Manes en persa es el nombre del profeta, (216-277 d. C.). Con influencias del cristianismo, budismo e incluso zoroastrismo -ecléctico dirían- en su postulado central no hay confusión alguna: el bien y el mal siempre confrontados, sin matices. Su propuesta se extendió por el mundo, oriente medio sobre todo. Tesis: el que matiza, concede; las concesiones terminan en el autoengaño. La reacción pendular no se hizo esperar: el maniqueísmo es burdo. La inteligencia encontrará el justo medio de Aristóteles. Maniqueísmo devino en descalificación. La propia RAE lo advierte: "Tendencia a reducir la realidad a una oposición radical entre lo bueno y lo malo".

Pero cancelar la posibilidad de distinguir entre lo uno y lo otro, incluso como ejercicio intelectual, axiológico, valorativo, supone caer en una trampa igual de grave: el relativismo: Hamas y Netanyahu, los dos, tienen razón. Para todo hay una justificación, todo conocimiento humano es relativo, depende del sujeto que observa. ¿Y el discernimiento ético? Defender las verdades absolutas en el siglo XXI es absurdo. Tan absurdo como ser incapaces de establecer parámetros inviolables: la vida en todas sus expresiones. ¿Simplismo maniqueísta o complejidad relativista?

"El mal no prevalecerá" lanzó León XIV, asume dos tradiciones evidentes, la de León XIII -1878/1903- de formación jesuita, quien confrontó al catolicismo con la modernidad de la Segunda Revolución Industrial, con la realidad obrera de enajenación y pobreza. Austero, ese Papa fue buscado como mediador por Alemania, España y Reino Unido en el conflicto de las Islas Carolinas. Buscó el acercamiento con la Iglesia Anglicana y el catolicismo de EEUU, con los ortodoxos griegos. La Encíclica Rerum Novarum es referente de la necesidad de adaptación a las novedades. Era un hombre globalizado. Gran Papa.

La segunda tradición es también explícita: Francisco, gran venero. Empiezan las definiciones: "Soy hijo de Agustín…"; "tenemos que buscar ser una iglesia misionera, tendiendo puentes, dialogando…"; "…queremos ser una Iglesia sinodal". Hasta ahí sin novedad. Pero regresemos a la frase: "El mal no prevalecerá". Luego, el MAL existe. Rüdiger Safranski es imprescindible, fue ese filósofo alemán el que retomó al MAL como eje: El mal o el drama de la libertad. De Hesíodo al Holocausto, pasando por Hobbes, Rousseau, Heine, Goethe, Sade, Tolstoi, Freud, Hitler. Hay todo un capítulo dedicado a la Iglesia de Agustín. "La institución como protección frente al abismo del alma". Safranski abre un sendero de razonamiento alterno al de Hannah Arendt. La brillante filósofa judía acudió como periodista de The New Yorker al juicio de Eichmann en Jerusalén. Su conclusión: no era un monstruo, tampoco "el pozo de la maldad". El asunto era más complejo, el mundo se enfrentaba a la "banalidad del mal". El relativismo merodea, "…hacer lo que pueda ser útil para el Führer", dijo el militar nazi. Llovieron las críticas a Arendt. Pero también de ahí se desprendieron muy valiosas investigaciones, en particular la de Stanley Milgram, que explican la sumisión hacia la autoridad y sus terribles consecuencias éticas.

León XIII enfrentó novedades y acudió a la Rerum Novarum. León XIV también -la IA- pero lo más grave son los ejércitos de los sumisos a la autoridad, en el Kremlin, Washington, Palestina, Israel, Managua, Caracas, La Habana, Pionyang, Delhi, Islamabad, etc. "El mal no prevalecerá" alude a las fuentes del mal que -para San Agustín- nacía por la ausencia del bien, ahí prosperan los personajes que tienen al mundo en jaque. De ahí su mención a una nueva Guerra Mundial, Pakistán y la India estuvieron a punto.

Las cuatro palabras involucran. El mundo está enfermo. Sí a los matices, no al apoltronamiento ético que todo lo justifica, al relativismo. Hay fuentes de maldad que cuestan vidas de inocentes todos los días.

La vida es un valor supremo. El señalamiento de la maldad es obligado.