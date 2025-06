Cuatro días sin agua en la colonia Centro de Torreón; vecinos exigen respuesta a Simas

Habitantes de la colonia Centro de Torreón denunciaron que desde el pasado jueves 5 de junio no cuentan con suministro de agua potable, y este lunes 9 de junio se cumplen ya cuatro días consecutivos sin servicio. A pesar de múltiples reportes y llamadas a Simas Torreón, no han recibido solución ni información clara sobre la causa del desabasto.

Una vecina compartió el número de reporte 202506060050, atendido el viernes por la operadora 105, quien solo confirmó que el reporte estaba registrado. “Fue la última que me contestó, nada más me dijo que sí está el reporte desde el viernes. El sábado no contestaron, y el domingo menos”, expresó.

VER MÁS Denuncia senador Luis Fernando Salazar fraude millonario en Simas; acusa al alcalde, Ganem y a chofer

Lo que más preocupa a los afectados es la falta total de información: “No nos han dicho que haya una bomba descompuesta ni nada, no hay explicación”, señaló una vecina. Otra agregó: “No hay ni una gota de agua, de ninguna llave sale nada. A veces yo oigo que mandan pipas de agua, aquí nada, aquí se desentienden”.

El problema afecta a una zona considerable del primer cuadro de la ciudad, donde muchas familias viven sin posibilidad de abastecerse por otro medio. Los vecinos exigen una respuesta inmediata por parte de Simas Torreón, tanto para restablecer el servicio como para brindar alternativas mientras se resuelve el problema.