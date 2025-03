Cuatro años de incertidumbre con Trump: Canacintra Monclova

Los empresarios mexicanos deberán prepararse para enfrentar cuatro años de incertidumbre debido a la política económica del presidente Donald Trump, advirtió Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra en Monclova.

Durante una entrevista, Mtanous Falco señaló que la incertidumbre no solo afectará el ámbito económico, sino también el social y comercial.

“No vamos a saber qué vaya a decir mañana porque trae temas como los indocumentados y la guerra”, expresó.

El dirigente destacó que, hasta el momento, no se han aplicado impuestos adicionales a las exportaciones mexicanas. Sin embargo, existe preocupación por las decisiones que pueda tomar el mandatario estadounidense respecto a los acuerdos bilaterales.

Expectativa sobre acuerdos bilaterales

El presidente de Canacintra subrayó que los tratados comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá tienen reglamentaciones que deben respetarse.

“Si el presidente Trump no los quiere respetar, entonces ya pasaremos a otro grado”, afirmó.

Mtanous explicó que, actualmente, México no cobra aranceles a los productos estadounidenses, por lo que no se esperan medidas recíprocas. No obstante, insistió en que los empresarios deben estar preparados para cualquier eventualidad.

“Hay que ver cómo nos sorteamos los próximos cuatro años para vivir así”, comentó.

Llamado a la estabilidad

El líder empresarial enfatizó que la postura de México debe basarse en la razón y en la defensa de los acuerdos establecidos.

“No podemos ser más duros más que ir con la razón, que es lo que ella [la autoridad] está haciendo”, dijo.

A pesar de la incertidumbre, Mtanous expresó su confianza en que los tratados comerciales sigan en vigor y México mantenga su posición dentro del mercado internacional.