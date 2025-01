Cuatro advertencias en la nueva era de Trump

No hay nada más odioso que cuando alguien te dice: "Te lo dije". Pero en el caso de Donald Trump hay tantas señales de advertencia que es imposible ignorarlas. Ante el inicio del segundo mandato de Trump, Estados Unidos y el mundo se preparan para lidiar con un gobernante muy poderoso, impredecible, egocéntrico, que a todo busca sacarle ventaja y que pretende expandir su esfera de influencia mucho más allá de sus fronteras.

Aquí hay cuatro advertencias:

1. Este nuevo gobierno será más antiinmigrante que el primero. Cuando Trump anunció su candidatura presidencial en el 2015, ahí mismo en Nueva York, surgió la primera señal de genuina preocupación. Dijo, sin base ni evidencia, que los inmigrantes mexicanos eran "criminales" y "violadores". Luego, tratando de matizar, dijo que "algunos, supongo, son buenas personas".

La realidad es totalmente distinta. La gran mayoría de los inmigrantes, indocumentados o legales, no son criminales ni violadores. Pagan impuestos, crean trabajos y benefician enormemente a la economía. De hecho, los ciudadanos estadounidenses son más propensos a cometer crímenes y a terminar en la cárcel que los inmigrantes. Pero eso no parece importarle a Trump.

En este segundo mandato ha prometido la más grande campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos y continúa con su intensa campaña para criminalizar a los inmigrantes. México sufrirá las consecuencias antes que cualquier otro país, obligándolo a recibir a todos los extranjeros expulsados de Estados Unidos. Las separaciones de familias serán una constante y, para muchos, se romperá la idea de que Estados Unidos es una nación que recibe y protege a los más vulnerables y necesitados del planeta.

2. La democracia en Estados Unidos corre peligro. Es difícil pensar que una nación creada en principios democráticos desde 1776 pueda perder el rumbo. Pero así es.

Si Donald Trump no hubiera ganado la elección del 2024, muchos creen que nunca habría reconocido su derrota. Como nunca reconoció la del 2020.

Basta preguntarles a los principales colaboradores de Trump y pocos se atreverían a decir que Joe Biden ganó legítimamente en el 2020. El fiscal Jack Smith concluyó, en un reporte de 137 páginas, que Trump hubiera sido encontrado culpable de conspirar para cambiar los resultados de esas elecciones. Pero el proceso se detuvo ante la imposibilidad de juzgar legalmente a Trump durante su segunda estancia en la Casa Blanca.

Además de esto, tras la brutal y sangrienta invasión del Capitolio el 6 de enero del 2021, Trump ha tratado de cambiar la narrativa y presentar a los insurrectos como "patriotas". El verdadero peligro está en que Trump use los poderes de su nuevo gobierno para perseguir a sus enemigos políticos. La acumulación del poder de Trump - el ejecutivo, control de ambas cámaras del congreso y una mayoría en la Corte Suprema - pondrán a prueba a la vieja democracia estadounidense.

3. Estados Unidos podría convertirse en una oligarquía. Esta advertencia fue hecha por Biden, unos días antes de dejar el poder. "Hoy se está configurando en Estados Unidos una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que amenaza literalmente toda nuestra democracia", dijo el mandatario desde la Casa Blanca. Biden habló de un "complejo técnico-industrial" que "está hundiendo a los estadounidenses en una avalancha de desinformación".

La expectativa de muchos empresarios es que les vaya mejor con la presidencia de Trump. Con menos burocracia, menos regulaciones y menos impuestos. Pero el viejo modelo de enriquecer a los más poderosos para que parte de sus ganancias se filtren a los más pobres - "trickle down economics", en inglés - nunca ha funcionado.

4. Cuidado con un gobierno expansionista. No estamos en una época de imperios ni de invasiones. Pero los comentarios de Trump sugieren muy poco respeto por las fronteras de otros países. Quiere comprar Groenlandia y volver a controlar el canal de Panamá. (Ambos países ya han dicho que se oponen tajantemente a los planes de Trump.)

Y sus dos vecinos, México y Canadá, también temen a un Estados Unidos más intervencionista. Los canadienses han dejado muy claro que no tiene nada de chistoso decir, como lo ha sugerido Trump, que Canadá pudiera convertirse en el estado 51. Y México se prepara para una guerra de aranceles con Estados Unidos y para la posibilidad de que el gobierno de Trump declare a los narcocarteles como "organizaciones terroristas". Aún no está muy claro lo que esto podría significar, pero México no quiere abrir la puerta a operaciones militares unilaterales de Estados Unidos en su territorio.

Desde luego que hay otras advertencias con el regreso de Trump al poder - sobre la negativa a creer que los humanos somos responsables del calentamiento global, sobre los ataques a la prensa independiente y sobre la necesidad de proteger la diversidad étnica y cultural del país - pero, por ahora, nos quedamos con estas cuatro por su impacto inmediato.

La conclusión es muy sencilla. Trump no será un presidente normal. No ha demostrado mucha consideración por los inmigrantes, la democracia y la soberanía de otros países. Y no hay nada que sugiera que vaya a cambiar en la Casa Blanca. Al contrario, el poder lo empujará a los extremos.