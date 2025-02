¿Cuántos idiomas habla realmente Alberto Lati y cómo los aprendió? | VIDEO

El periodista, escritor y conferencista Alberto Lati es reconocido no sólo por su trayectoria de más de dos décadas en coberturas de eventos deportivos internacionales y la calidad de sus análisis, sino también por su amplio bagaje cultural y su impresionante capacidad para los idiomas.

Fue durante una entrevista en el pódcast de ALEXPUESTO, el cual es conducido por el analista y narrador Alex Blanco, donde el ex comentarista de Televisa Deportes reveló que puede comunicarse en 13 idiomas, formación que fue impulsada por las exigencias laborales.

El gusto por el aprendizaje, las primeras oportunidades de trabajo, la competitividad laboral y su capacidad de adaptación llevaron al comunicólogo con doctorado honoris causa en la Cumbre Mundial del Conocimiento 2021 a comenzar su formación desde muy temprana edad.

"Yo quería ser narrador y empecé cuando tenía 17 años", compartió Lati. Agregó que durante gran parte de su carrera en Televisa tuvo la oportunidad de vivir en ocho países, lo que le permitió crecer humanamente y culturalmente: "cambió mi manera de pensar y comunicar completamente. (...) Me dí cuenta que los idiomas eran imprescindibles y me abrió muchísimas puertas", mencionó.

El ahora integrante de Fox Sports puntualizó que es capaz de darse entender de forma fluida en alrededor de ocho idiomas, mientras que le es posible comunicarse de forma básica en otras cinco lenguas.

¿Cuál fue el primer idioma que aprendió Alberto Lati?

Desde pequeño, Alberto accedió a la educación de modalidad bilingüe de hebreo-español en el Colegio Hebreo Tarbut. Dicha formación temprana luego sirvió de impulso para aprender su décimo tercer idioma, el árabe, gracias a las similitudes que posee con el hebreo.

Entre los idiomas que habla Lati se incluyen inglés, japonés, francés, chino mandarín, portugués, alemán, ruso, griego, italiano y zúlu.

¿Cuál es el secreto para aprender idiomas según Alberto Lati?

En entrevista con Antonio de Valdés, Alberto recalcó que "no hay secreto, hay que meterle. Tiene que haber pasión y disciplina. Esto es como ir a un gimnasio, si tú no le metes con la constancia, aeróbicamente no estás en forma, es lo mismo con un idioma".

Añadió que no se trata de facilidad, si no de trabajo y esfuerzo constante. Además, recalcó la importancia de las horas de estudio que se le debe dedicar y la exposición a los idiomas para obligarse a usarlos.