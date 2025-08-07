Deportes Chicharito Hernández David Faitelson Canelo Álvarez Leagues Cup 2025 Santos Laguna

Monterrey

¿Cuánto vale Antoine Griezmann como refuerzo? Monterrey busca ficharlo

Un nuevo "bombazo" busca darse en la Liga MX, Monterrey busca negociar por un ídolo del Atlético de Madrid

¿Cuánto vale Antoine Griezmann como refuerzo? Monterrey busca ficharlo

¿Cuánto vale Antoine Griezmann como refuerzo? Monterrey busca ficharlo

EL SIGLO

El balompié mexicano se encuentra en un gran momento con respecto a los fichajes y Monterrey quiere seguir sumando a la causa con el posible fichaje del máximo goleador del Atlético de Madrid.

Las noticias de posibles fichajes continúan sorprendiendo al balompié mexicano al día de hoy, luego de que Keylor Navas pasara del futbol argentino a los Pumas de la UNAM, Monterrey quiere continuar la racha de fichajes "bomba" y ya tienen en la mira a un histórico del Atlético de Madrid.

Dicho nombre es nada más ni nada menos que Antoine Griezmann, el delantero francés que ha militado para Real Sociedad, Barcelona y es el máximo anotador en la historia del Atlético de Madrid, su fichaje es una opción real tras el dinero que recibió Monterrey por el Mundial de Clubes y las ventas de Nelson Deossa, Jordi Cortizo y el "Plátano" Alvarado, cifra que supera los 40 millones de dólares.

Monterrey quiere amarrar el fichaje de Antoine Griezmann

El desempeño de Monterrey en la Leagues Cup no fue el esperado por los aficionados, "La Pandilla" solamente hizo dos puntos en la fase de grupos tras una victoria en tanda de penales y dos derrotas, resultados que habrían avivado la idea de fichar un delantero luego de tres goles a favor y seis en contra que registraron.


Posteriormente se supo que la directiva de Monterrey ya se puso en contacto con la hermana de Griezmann, quien funge como su representante, de modo que serán días vitales para Rayados con una economía capaz de fichar al francés.


En cuanto a su valor como fichaje, el jugador ofensivo está registrado en 18 millones de euros, una cantidad que Monterrey puede pagar, mientras que su costo más alto como refuerzo fue en 2019 cuando estaba tasado en 150 millones de euros.


Para concluir, el salario que percibe Griezmann con el Atlético de Madrid son 328 millones 780 mil 400 pesos anuales según el portal "Salary Sport", una cantidad exorbitante que Monterrey necesita tener en cuenta.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Antoine Griezmann Monterrey Rayados

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Cuánto vale Antoine Griezmann como refuerzo? Monterrey busca ficharlo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404792

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx