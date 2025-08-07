¿Cuánto vale Antoine Griezmann como refuerzo? Monterrey busca ficharlo

El balompié mexicano se encuentra en un gran momento con respecto a los fichajes y Monterrey quiere seguir sumando a la causa con el posible fichaje del máximo goleador del Atlético de Madrid.

Las noticias de posibles fichajes continúan sorprendiendo al balompié mexicano al día de hoy, luego de que Keylor Navas pasara del futbol argentino a los Pumas de la UNAM, Monterrey quiere continuar la racha de fichajes "bomba" y ya tienen en la mira a un histórico del Atlético de Madrid.

Dicho nombre es nada más ni nada menos que Antoine Griezmann, el delantero francés que ha militado para Real Sociedad, Barcelona y es el máximo anotador en la historia del Atlético de Madrid, su fichaje es una opción real tras el dinero que recibió Monterrey por el Mundial de Clubes y las ventas de Nelson Deossa, Jordi Cortizo y el "Plátano" Alvarado, cifra que supera los 40 millones de dólares.

Monterrey quiere amarrar el fichaje de Antoine Griezmann

El desempeño de Monterrey en la Leagues Cup no fue el esperado por los aficionados, "La Pandilla" solamente hizo dos puntos en la fase de grupos tras una victoria en tanda de penales y dos derrotas, resultados que habrían avivado la idea de fichar un delantero luego de tres goles a favor y seis en contra que registraron.

Posteriormente se supo que la directiva de Monterrey ya se puso en contacto con la hermana de Griezmann, quien funge como su representante, de modo que serán días vitales para Rayados con una economía capaz de fichar al francés.

En cuanto a su valor como fichaje, el jugador ofensivo está registrado en 18 millones de euros, una cantidad que Monterrey puede pagar, mientras que su costo más alto como refuerzo fue en 2019 cuando estaba tasado en 150 millones de euros.

Para concluir, el salario que percibe Griezmann con el Atlético de Madrid son 328 millones 780 mil 400 pesos anuales según el portal "Salary Sport", una cantidad exorbitante que Monterrey necesita tener en cuenta.