Monzón mexicano

¿Cuánto tiempo va a durar el monzón mexicano afectado a varios estados con fuertes lluvias?

El monzón mexicano continuará provocando intensas precipitaciones en diversas regiones del país durante gran parte de la semana.

El monzón mexicano seguirá generando intensas lluvias en varias regiones/ Especial

El monzón mexicano seguirá generando intensas lluvias en varias regiones/ Especial

NEYEN AVILA

El monzón mexicano ha intensificado las lluvias en distintos estados del norte y occidente del país, generando preocupación en comunidades que ya enfrentan acumulaciones de agua. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el evento persistirá durante al menos una semana más, aunque la intensidad y la cobertura geográfica podrían cambiar conforme avance agosto.

Las entidades con mayor impacto hasta el momento incluyen Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y parte de Baja California Sur. En estas zonas, se esperan lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Las autoridades locales mantienen activas alertas preventivas y recomiendan a la población extremar precauciones ante crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Perspectiva climática

Especialistas del SMN señalan que la presencia de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México seguirá alimentando al sistema, lo que mantendrá la probabilidad de tormentas intensas en regiones específicas. Si bien algunos días podrían registrar pausas breves en las precipitaciones, no se prevé un cese completo del fenómeno antes de mediados de la próxima semana.

Además de los encharcamientos, las lluvias prolongadas incrementan el riesgo de deslaves en zonas montañosas y cortes de caminos rurales. En ciudades, los problemas de drenaje saturado podrían derivar en inundaciones temporales, afectando la movilidad y el suministro eléctrico en sectores vulnerables.


Autoridades recomiendan precaución por posibles inundaciones/ Especial
Autoridades recomiendan precaución por posibles inundaciones/ Especial


Protección Civil sugiere mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua. También recomiendan asegurar techos y ventanas para prevenir daños por ráfagas de viento que suelen acompañar estas tormentas.

El monzón mexicano mantiene activas las lluvias en varias regiones del país; Coahuila se prepara para posibles chubascos esta semana.

Duración estimada


Si las condiciones actuales se mantienen, el monzón mexicano podría prolongar su influencia hasta por diez días más, aunque con menor intensidad hacia el final del periodo. Los meteorólogos advierten que este pronóstico está sujeto a cambios, por lo que es fundamental seguir los reportes actualizados.


               
               


               

               
               

               
               
               
El monzón mexicano seguirá generando intensas lluvias en varias regiones/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
