Continúa el monzón mexicano, ¿dejará lluvias en Coahuila esta semana?

Aunque la tormenta tropical Ivo se alejó, el monzón mexicano sigue generando lluvias que impactan distintas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta que, durante esta semana, las precipitaciones continuarán afectando tanto al norte como al centro de México. Esto implica que Coahuila, junto a otros estados, deberá estar atento a posibles lluvias y chubascos.

Lluvias y monzón: ¿Qué esperar en Coahuila?

El fenómeno climático conocido como monzón mexicano se caracteriza por la entrada de humedad desde el Océano Pacífico, lo que favorece la formación de lluvias fuertes en el noroeste del país. En Coahuila, aunque las lluvias no se esperan tan intensas como en estados vecinos, sí se prevén chubascos de intensidad moderada, que podrían acompañarse de actividad eléctrica. Los canales de baja presión que persisten en la región continúan influyendo en el clima, manteniendo la probabilidad de precipitaciones durante varios días.

Para explicar mejor este fenómeno, los meteorólogos a veces usan la analogía de las tormentas: así como una tormenta puede extender su alcance y dejar marcas, el monzón mexicano propaga sus efectos sobre gran parte del territorio, manteniendo una presencia constante de lluvias.

Estados afectados y panorama general

La continuidad del monzón mexicano no solo afecta a Coahuila, sino que también mantiene lluvias fuertes en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Veracruz, entre otros. En la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se incluyen entidades como el Estado de México y la Ciudad de México, las lluvias podrían alcanzar entre 50 y 70 milímetros, con posibles descargas eléctricas y granizo en zonas puntuales.

Coahuila y otras entidades enfrentan chubascos moderados esta semana/ Especial

Por otro lado, el sureste mexicano también reporta lluvias intensas derivadas de otro canal de baja presión, junto con la humedad que ingresa desde el Golfo de México. En contraste, algunas regiones del norte experimentan altas temperaturas, con temperaturas que oscilan entre los 30 y 45 grados centígrados, haciendo que el clima sea variable y extremo en distintas zonas.