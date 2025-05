¿Cuánto pagaría Maxine Woodside por despido injustificado a Ana María Alvarado?

Tras un largo y mediático proceso legal, la conductora Ana María Alvarado ha confirmado que un juez ha fallado a su favor en la demanda contra Maxine Woodside, y esto es lo que deberán pagar a la periodista como indemnización.

En 2023, Ana María Alvarado denunció a Maxine Woodside por despido injustificado. La actual conductora del matutino Sale el Sol, alegó que la llamada “Reina de la Radio” la corrió del programa Todo para la Mujer, tras más de 32 años de trabajo, sin motivo y sin darle una liquidación justa.

Debido a ello, decidió ejercer acciones legales para defender sus derechos laborales, pues Maxine alegaba no haber tenido una relación laboral directa con Ana María Alvarado, argumentando que nunca le pagó un sueldo ni firmaron contrato alguno.

Sin embargo, la periodista presentó recibos de honorarios, mensajes, correos electrónicos y otros documentos que probaban su constante participación en el programa, además de su compromiso profesional durante tres décadas.

Tras un proceso legal de 2 años, esos elementos fueron clave para que el juez determinara que sí existía una relación laboral entre las periodistas y, por lo tanto, el despido fue injustificado.

Por lo que Maxine Woodside fue condenada el pasado viernes 23 de mayo a pagar una compensación económica y reinstalarla en su puesto, según explicó Ana María Alvarado en entrevista para el programa De Primera Mano.

Luego del fallo del juez a su favor, Ana María Alvarado compartió mediante una transmisión en vivo para su canal de YouTube, su triunfo en el juicio laboral contra Maxime Woodside, y se dijo muy feliz de que, “al fin, se hiciera justicia”.

Aunque Ana María Alvarado prefirió no detallar la cantidad exacta que recibirá como compensación, dejando el tema en manos de sus abogados, sus declaraciones sugieren que podría tratarse de una suma considerable.

“Trabajé durante 32 años, cumplida, profesional y sin faltar. Hoy, mis derechos han sido respetados. Mis abogados no me han informado de ese tema (la compensación), que créanme, si llega, llegará. Lo importante es que me dieron la razón legalmente”, explicó la periodista.