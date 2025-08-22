¿Cuánto debes ganar al mes para comprar una Chevrolet Silverado 2025?

La Chevrolet Silverado 2025 se ha posicionado como un vehículo de ensueño para muchos, combinando potencia, lujo y tecnología, ¿pero cuánto debes gastar para comprar una camioneta como estas?

VER MÁS ¿Cuánto dinero necesitas ganar al mes para comprar el auto más vendido del mundo?

Este fue el vehículo más vendido en el mundo durante 2024

¿Cómo calcular la mensualidad de una Chevrolet Silverado 2025?

De acuerdo con el sitio web de Chevrolet México, una Silverado 2025 tiene un precio de entrada de $961 mil 400 pesos , lo que representa una inversión considerable que exige una sólida planeación financiera.

El primer paso es el enganche, que idealmente debería ser al menos del 20% del valor total del vehículo. Para la Silverado, esto significa un pago inicial de aproximadamente $192,280 pesos. El monto restante, de $769,120 pesos, es la cantidad que se financiaría a través de un crédito automotriz.

Para calcular el pago mensual, se considera un plazo de 60 meses, que es un periodo de tiempo estándar, y una tasa de interés anual estimada del 16%. Con estas cifras, el pago mensual se ubicaría alrededor de los $18,670 pesos.

Finalmente, para determinar el ingreso requerido, los expertos en finanzas personales aplican la regla del 30%, que establece que los pagos de deudas no deben superar esta proporción de tus ingresos netos.

VER MÁS ¿Cuánto cuesta hoy una Chevrolet Tracker del año 2000?

Esta es la historia de uno de los modelos más icónicos de la década de los noventa e inicios de los 2000

¿Cuánto se paga por mes por una Chevrolet Silverado 2025?

Para que un pago de casi $18,700 pesos represente solo el 30% de los ingresos, la persona interesada debería tener un ingreso neto mensual de al menos $62,230 pesos.

Es fundamental recordar que este cálculo es una estimación. El monto final puede variar dependiendo de la tasa de interés ofrecida por el banco, el plazo del crédito y el enganche que el comprador pueda dar.

A mayor enganche o mayor plazo, el pago mensual se reduciría, aunque un plazo más largo significa pagar más intereses a largo plazo.

Adquirir un vehículo de esta categoría no solo depende del salario, sino también de otros factores que las instituciones financieras toman en cuenta, como el historial crediticio y la estabilidad laboral.

VER MÁS ¿Sueñas con un Nissan Sentra 2025? Esto es lo que necesitas ganar al mes para comprarlo

Este es un estimado de lo que deberías ganar para adquirir un Sentra sin dañar tus finanzas