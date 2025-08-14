¿Cuánto cuesta tramitar las 'placas verdes' para un auto híbrido?

Tener un auto híbrido no solo es una elección que tiene un efecto positivo en el medio ambiente, también en el bolsillo, la razón, los autos híbridos son capaces de ahorrar combustible. Es por eso que cada vez más personas eligen este tipo de vehículos.

Las placas para un auto híbrido a menudo son conocidas como 'placas verdes', debido a que están destinadas para vehículos híbridos y eléctricos. Que en algunos casos también logran exentar el “Hoy No Circula” en la Ciudad de México.

¿Cómo tramitar las 'placas verdes' de un auto híbrido?

Las personas que hayan comprado un auto híbrido nuevo deberán realizar el “Alta de placas para vehículo híbrido nuevo”. Para ello deberán solicitar una cita en los Centros de Servicio de Tesorería para la "Emisión de Formato Múltiple de Pago para Alta de Vehículos Particulares" necesitarás tu cuenta Llave CDMX.

Acude a tu Módulo de Control Vehicular de la Semovi correspondiente, conlos siguientes requisitos, si eres persona física:

Identificación oficial (original, vigente y con fotografía).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

Si eres la persona titular que acude a realizar el trámite y no cuentas con un comprobante de domicilio, llena el formato para declarar tu domicilio (no aplica para terceras personas con carta poder, ni personas morales).

Comprobante de propiedad (factura de origen o carta factura). Si no eres el primer dueño, acude con la factura digital (no endosable), acompañada del último contrato de compra-venta (con copia de identificación del último vendedor).

Línea de captura pagada (original y copia).

Todos los documentos deben ser vigentes y legibles, en caso de no ser la persona propietaria deberás presentar una carta poder.

VER TAMBIÉN Satisface a 93% de usuarios la experiencia de conducir vehículos eléctricos en México, revela encuesta

¿Cuánto cuestan las 'placas verdes'?

De acuerdo con la Semovi, el costo de las 'placas verdes' es de $447 pesos mexicanos.

Al finalizar el trámite recibirás tu constancia de alta vehicular, el juego de placas, engomado y tarjeta de circulación.