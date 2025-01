¿Cuánto cuesta ir al parque temático de Harry Potter en Orlando, Florida desde Torreón?

El costo de ir al parque temático de Harry Potter en Florida desde Torreón dependerá de varios factores, como el precio de los boletos de avión, alojamiento, transporte, entradas al parque y otros gastos adicionales.

Todo fan de Harry Potter sueña con poder asistir a uno de los parques temáticos y poder vivir una experiencia mágica, es por eso que aquí te traemos una estimación de precios si quieres viajar al que se encuentra en Florida partiendo desde la ciudad de Torreón, Coah.

Boletos de avión

Un vuelo redondo desde Torreón a Orlando (donde se encuentra el parque) puede costar entre $10,000 y $20,000 MXN por persona, dependiendo de la temporada y la anticipación con la que compres. Por ejemplo, si viajas en Aeromexico del domingo 2 de febrero al miércoles 5 de febrero, el vuelo redondo tiene un costo de $13,702 pesos mexicanos.

Alojamiento

Los hoteles cercanos al parque temático suelen tener tarifas que varían entre $2,000 y $10,000 MXN por noche, dependiendo de la categoría y la cercanía al parque. De acuerdo con el portal Booking.com, tres noches en el Holiday Inn & Suites Across From Universal Orlando, an IHG Hotel tiene un costo de $6,451 pesos mexicanos para dos adultos.

El Holiday Inn & Suites Orlando Universal, frente a Universal Studios (a 8 minutos en carro) ofrece traslado gratuito a atracciones cercanas, habitaciones con Wi-Fi y diversas instalaciones familiares como piscinas, restaurante, tienda de regalos, y centro de fitness. Además, brinda entradas con descuento para parques temáticos y está cerca de SeaWorld y Disney World

Entradas al parque

Los boletos de entrada a Universal Studios (donde se encuentra el área temática de Harry Potter) rondan los $2,500 a $3,500 MXN por persona por día. Si planeas visitar los dos parques de Universal (Universal Studios y Islands of Adventure), el costo puede ser de aproximadamente $5,000 a $7,000 MXN por persona para varios días.

Transporte local

Si decides usar transporte público, un Uber o alquiler de auto, el costo adicional podría ser de unos $1,000 a $2,500 MXN por día, dependiendo de tus necesidades.

Comida y otros gastos

El gasto diario en comida y entretenimiento adicional podría estar entre $500 y $1,500 MXN por persona.