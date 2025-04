¿Cuándo se estrena Los Ilusionistas 3? Fecha oficial, reparto, trama y más detalles

La saga de Los Ilusionistas regresa con más magia e intriga en su esperada tercera entrega: Now You See Me: Now You Don’t.

Bajo la dirección de Ruben Fleischer, la película reúne nuevamente al emblemático equipo de los Cuatro Jinetes, incorporando también nuevos personajes que prometen renovar la dinámica del grupo.

Esta nueva entrega apuesta por redoblar la espectacularidad de sus trucos, el misterio de sus giros narrativos y la audacia de sus atracos, todo mientras mantiene vivo el legado de una franquicia que ha fascinado a millones alrededor del mundo.

¿Cuánto es el estreno?

La tercera película de Los Ilusionistas tiene su estreno programado para el 14 de noviembre de 2025 en cines de todo el mundo, de acuerdo a lo confirmado por Lionsgate.

Esta fecha marca el tan esperado regreso de la franquicia, que estuvo en pausa durante nueve años desde el estreno de Los Ilusionistas 2 en 2016. Aunque en el pasado circularon rumores sobre posibles estrenos en 2022 o 2024, el 14 de noviembre de 2025 ha sido confirmado como la fecha oficial.

Con el rodaje ya finalizado y la película actualmente en etapa de postproducción, todo está listo para su lanzamiento mundial. En México, se espera que distribuidores como Corazón Films la lleven a las salas en simultáneo con su estreno internacional.

Conoce al elenco

La tercera entrega de Los Ilusionistas reúne al elenco original con nuevas incorporaciones que refrescan la historia. Los Cuatro Jinetes regresan con Jesse Eisenberg como J. Daniel Atlas, Woody Harrelson como Merritt McKinney, Dave Franco como Jack Wilder e Isla Fisher retomando su papel de Henley Reeves, tras su ausencia en la segunda película. También vuelven Lizzy Caplan (Lula May), Mark Ruffalo (Dylan Rhodes) y Morgan Freeman (Thaddeus Bradley), reforzando los vínculos con las entregas anteriores.