¿Cuándo entregarán el ahorro a maestros de la Sección 35? Aquí te contamos

Antes del 15 de agosto del presente año, alrededor de 9 mil 700 maestros y maestras de La Laguna, agremiados a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) deberán recibir el Fondo del Ahorro Magisterial correspondiente al periodo 2024-2025.

En recientes días, los secretarios delegacionales y representantes de centros de trabajo de las organizaciones correspondientes al estado de Coahuila, recibieron la capacitación referente a los requisitos y pasos a seguir para la entrega eficiente y organizada del ahorro.

Fue a través de la Secretaría de Finanzas y Contraloría de la Sección 35, que responsables de la dispersión y distribución de este recurso puntualizaron en la responsabilidad de cada uno de los representantes para lograr con éxito la entrega del ahorro.

“La idea es antes del 15 de agosto que los maestros, todos, tengan su ahorro. Precisamente estamos nuevamente revisando aquí con ellos para que ningún compañero tenga problemas al momento de dispersarse”, dijo Arturo Díaz González, secretario general.

Sobre el mecanismo de pago, informó que se hará vía transferencia electrónica y en cheques, descartando que se vaya a entregar en efectivo. Agregó que bajaron un poco las tasas de interés pero que aún así, sostendrán el porcentaje del año pasado “porque nosotros no venimos a hacer mal uso del dinero, el dinero está garantizado”.

Es importante mencionar que el Fondo de Ahorro Magisterial se compone de una aportación del 7.5 por ciento por parte del Gobierno del estado y de un 4 por ciento que se descuenta al trabajador del sueldo base (07). El periodo de ahorro se compone de 24 quincenas y comprende de agosto de 2024 a julio de 2025. En el periodo 2023-2024, la Sección 35 del SNTE estimó una entrega de cerca de 180 millones de pesos por concepto del Fondo de Ahorro.

Sobre la demanda presentada en Coahuila por el presunto desfalco millonario que se detectó en la pasada administración de dicha organización magisterial, Díaz González comentó que es un proceso complejo y que se resolverá de una u otra manera. “Ya por ahí, hay avances significativos, muy significativos, ustedes saben que hay cosas que no podemos decirlas para no entorpecer los procesos, pero no, eso se va a dar. Si tenemos que manifestarnos también lo vamos a hacer”, subrayó.

En su momento, el líder sindical informó que eran 56 millones 916 mil 306.35 pesos del Fondo de Ahorro Magisterial que probablemente fueron sustraídos de la cuenta bancaria recaudatoria y 43 millones de pesos que se le debía a las financieras. A estas cantidades se sumó un adeudo de 25 millones de pesos por concepto de Pólizas de seguro de vida de maestros fallecidos, como parte del Fondo de Solidaridad Magisterial (FSM).