Nacional Ismael 'El Mayo' Zambada Pío López Obrador Extorsiones Claudia Sheinbaum Julio César Chávez Jr.

Ismael 'El Mayo' Zambada

¿Cuáles fueron las admisiones de Ismael 'El Mayo' Zambada al declarase culpable?

Zambada libró la pena de muerte que buscaba Estados Unidos

¿Cuáles fueron las admisiones de Ismael 'El Mayo' Zambada al declarase culpable?

¿Cuáles fueron las admisiones de Ismael 'El Mayo' Zambada al declarase culpable?

EL SIGLO

Al declararse culpable, “El Mayo” reconoció que desde el principio y hasta su captura pagó sobornos a policías, militares y políticos en México. 

Pidió perdón por sus acciones, de las que asumió responsabilidad y aceptó ser sentenciado a prisión de por vida, aparte de que le sean decomisados 15 mil millones de dólares. 

El capo también renunció a sus derechos de juicio y apelación. 

De esta forma, “El Mayo” Zambada libró la pena de muerte que buscaba Estados Unidos y seguirá los pasos de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán. 

Para el diario español El País, el acuerdo entre la justicia de Estados Unidos y el histórico capo sería el cierre de un caso que comenzó cuando Joaquín Guzmán López, otro hijo de “El Chapo”, lo engañó y se trasladó con él al vecino del norte para entregarse a las autoridades; el secuestro como ha sido calificado por México, sigue bajo investigación.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 'El Mayo' Zambada Joaquín Guzmán López Ismael 'El Mayo' Zambada

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Cuáles fueron las admisiones de Ismael 'El Mayo' Zambada al declarase culpable?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409073

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx