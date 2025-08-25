¿Cuáles fueron las admisiones de Ismael 'El Mayo' Zambada al declarase culpable?

Al declararse culpable, “El Mayo” reconoció que desde el principio y hasta su captura pagó sobornos a policías, militares y políticos en México.

Pidió perdón por sus acciones, de las que asumió responsabilidad y aceptó ser sentenciado a prisión de por vida, aparte de que le sean decomisados 15 mil millones de dólares.

El capo también renunció a sus derechos de juicio y apelación.

De esta forma, “El Mayo” Zambada libró la pena de muerte que buscaba Estados Unidos y seguirá los pasos de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Para el diario español El País, el acuerdo entre la justicia de Estados Unidos y el histórico capo sería el cierre de un caso que comenzó cuando Joaquín Guzmán López, otro hijo de “El Chapo”, lo engañó y se trasladó con él al vecino del norte para entregarse a las autoridades; el secuestro como ha sido calificado por México, sigue bajo investigación.