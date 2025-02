CTM llama a la defensa y conservación de empleos en Piedras Negras y Coahuila

Ante la amenaza de aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a México, Tereso Medina Ramírez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, llamó a la unidad de todos los sectores para la conservación y defensa de los empleos en Piedras Negras y Coahuila.

Lo anterior, fue dado a conocer durante su reciente visita a Piedras Negras, donde manifestó que, tanto Coahuila como México, están integradod por trabajadores manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades; puntualizando que todos son trabajadores y, en ese sentido, el reto es conducir y dirigir con responsabilidad.

Otro de los retos fundamentales de la unidad a la que hace mención, el Secretario General de la CTM en Coahuila, señaló que es la estabilidad laboral para que los empleos permanezcan; pues con ello permanece la oportunidad de que el trabajador ofrezca su talento y destreza; para la búsqueda permanente de mejores salarios y condiciones de vida de sus familias.

"Lo he dicho en distintos foros, no podemos concebir un país donde no haya empresas, no podemos concebir un país y un estado donde no haya trabajadores; para que exista una empresa tiene que haber trabajadores, para que existan trabajadores debe haber una empresa", indicó Tereso Medina.