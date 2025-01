CTM Coahuila rechaza reforma que busca control del INFONAVIT

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, manifestó su rechazo a la reforma que propone otorgar al Gobierno Federal la facultad de disponer de los recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que actualmente ascienden a aproximadamente 2 billones de pesos.

“Estos fondos no son de propiedad del Estado, sino de los trabajadores y las empresas que aportan al sistema y aunque es necesario investigar cualquier irregularidad de administraciones pasadas, no se puede poner en peligro la estabilidad y el equilibrio del INFONAVIT, una institución que ha funcionado bajo un esquema tripartito, integrado por trabajadores, empleadores y gobierno”, expresó el líder sindical.

De igual manera, afirmó: “Si existen pruebas de malos manejos, se debe aplicar la ley, pero eso no quiere decir que el INFONAVIT esté en peligro de desaparecer o que su estructura tripartita deba ser alterada; este dinero es de los trabajadores y las empresas, no es público, por lo tanto, no puede ser manejado a discreción del gobierno", destacó Medina.

El líder de la CTM también reiteró que las organizaciones laborales, como la que representa, están dispuestas a dialogar con legisladores, senadores y autoridades de esta dependencia para evaluar posibles reformas que beneficien a los derechohabientes y a las empresas, siempre y cuando se respeten las aportaciones de los trabajadores y no se ponga en riesgo su bienestar.

En este sentido, cuestionó la intención del gobierno federal de controlar estos recursos, que han sido administrados desde su creación de manera equilibrada y bajo la supervisión de los tres sectores involucrados: "Este sistema no es para que el gobierno disponga de él a su antojo", sentenció.

Finalmente, Tereso Medina dijo también que hace un llamado a que cualquier cambio que se haga al INFONAVIT, se enfoque en fortalecer su función social, garantizando que los recursos sean manejados con transparencia y sin fines políticos o de represalia.