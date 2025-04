CTM advierte que 2025 será un año crítico en materia laboral en Región Centro

Los recortes de personal continúan de forma silenciosa en empresas de la Región Centro de Coahuila, alertó Mario Dante Galindo, secretario general de la CTM federación Frontera, quien advirtió que la contracción económica podría prolongarse todo el 2025, generando más desempleo y pocas oportunidades laborales.

En entrevista, el dirigente sindical explicó que persiste un ambiente de incertidumbre generalizada ante una recesión económica nacional proyectada por especialistas y organismos financieros. Dicha contracción ya se está resintiendo en la industria local, y aunque no se anuncian despidos masivos, se mantiene una constante salida de trabajadores en lo que denominó “despidos hormiga”.

“No hay anuncios oficiales de despidos, pero sabemos que está ocurriendo. Salen 10 o 15 trabajadores por semana en cada empresa, y si lo multiplicas por 20 empresas, es una afectación fuerte”, explicó Galindo. Detalló que estas salidas ocurren principalmente por la no renovación de contratos temporales o por faltas, lo que no se refleja en cifras públicas pero sí impacta directamente en las familias.

Según la CTM, esta tendencia ha puesto a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad, ya que quienes pierden su empleo tienen cada vez menos opciones laborales disponibles. “La gente se acerca buscando acomodo, pero la verdad es que no hay opciones. Hemos mandado personas a Saltillo, pero allá también se está cerrando el mercado”, añadió.

Crisis laboral en Monclova no se veía desde hace dos décadas

Galindo consideró que Monclova no había experimentado una crisis laboral tan severa en al menos 20 años, situación que atribuye a factores nacionales e internacionales que han frenado la inversión y el crecimiento económico. Entre estos elementos destacó el conflicto comercial con Estados Unidos, la incertidumbre sobre la elección de magistrados y jueces, y los cambios propuestos por el gobierno federal en el sistema judicial.

“Son factores que no le están sumando nada de estabilidad al país ni a esta región, que es altamente exportadora. Mientras no se aclaren esas situaciones, los inversionistas seguirán esperando y no habrá nuevos empleos”, enfatizó el líder cetemista. Alertó que el crecimiento económico para 2025 se proyecta apenas en 0.2 por ciento, lo que implica un año muy complicado para la clase trabajadora.

CTM recomienda ahorrar y no comprometer ingresos familiares

Frente a este escenario, Galindo recomendó a las familias obreras cuidar sus finanzas, evitar nuevos compromisos económicos y limitarse a cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda y servicios básicos. “No es momento de endeudarse ni invertir en bienes materiales. La economía está contraída, y la de las familias trabajadoras lo está aún más”, señaló.

La CTM reiteró su llamado a las autoridades estatales y federales para activar mecanismos de apoyo y reactivación económica en la región, así como buscar alternativas reales para colocar a los trabajadores que han perdido sus fuentes de ingreso. El dirigente lamentó que, pese a los esfuerzos, no se han abierto nuevas fuentes laborales y se mantiene estancado el crecimiento económico regional.

Por lo pronto, la federación obrera continuará monitoreando la situación y gestionando espacios de trabajo en otras regiones, aunque reconoció que la oferta también se ha reducido en zonas como Saltillo. “Hay que enfrentar esta etapa con responsabilidad y sin falsas expectativas. No hay una recuperación a la vista, y todo indica que el 2025 será un año muy difícil”, concluyó Galindo.