CSyPC Saltillo alista operativo para el próximo regreso a clases

Ante el próximo regreso a clases, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya alista un operativo de seguridad, en el que también participarán padres de familia.

Su titular, Miguel Ángel Garza Félix, comentó que para este 01 de septiembre que inicia el nuevo ciclo escolar, en este operativo participaran todos los agrupamientos, son alrededor de mil 230 elementos, donde la intención es tener saldo blanco.

Indicó que el programa de capacitación de los patrulleros escolares se va a reiniciar, para que los padres de familia los apoyen a dar vialidad a la hora de entrada y salida, ya que es de suma importancia que ellos se involucren a estas tareas de prevención y de vigilancia.

Explico que esta capacitación se da por parte de los elementos de tránsito del área de seguridad escolar, misma que abarca alrededor de una de una semana, es una hora diaria donde se le da capacitación teórica y práctica, y por parte del municipio se les da un kit a estos padres de familia para que ellos puedan dar su su su vialidad.

Añadió que dicho kit consiste en un chaleco reflejante, una paleta de alto, un silbato y traficonos, para aquellos puedan apoyar a estas tareas tan importantes en este regreso a clases.

“Lo que se trata es hacer un grupo de WhatsApp con ellos, para que aparte de dar vialidad estén muy al pendiente y cualquier reporte o anomalía no le hagan saber para nosotros poder apoyar”, comentó.

Destacó que la Secretaría de Seguridad del Estado se va a sumar estas tareas, para que apoyen también unidades del estado y de la municipal para tener mayor cobertura.