Cruz Roja Monclova incorpora equipo Arco en C para cirugías con imágenes en tiempo real

La Cruz Roja de Monclova presentó la incorporación del equipo médico Arco en C a su área hospitalaria, tecnología de rayos X que permitirá a los cirujanos visualizar en tiempo real las intervenciones quirúrgicas, optimizando la precisión y reduciendo significativamente los tiempos de procedimiento.

En rueda de prensa, el presidente del Patronato, Jesús Efraín Rodríguez Salazar, destacó que se trata de un equipo de alto costo, pero de gran importancia para la seguridad de los pacientes, pues posibilita realizar correcciones inmediatas durante una cirugía.

Explicó que anteriormente, en hospitales sin esta tecnología, los procedimientos requerían operar al paciente y luego trasladarlo a radiología para tomar placas que confirmaran el resultado, lo que incrementaba riesgos y retrasaba la recuperación.

“Con el Arco en C, el cirujano observa en tiempo real lo que está haciendo, lo que minimiza riesgos y permite una recuperación más rápida y segura”, puntualizó Rodríguez Salazar.

El directivo recordó que la Cruz Roja de Monclova cuenta con dos quirófanos equipados y brinda atención las 24 horas, los 365 días del año, por lo que esta adquisición representa un avance significativo para responder de inmediato a emergencias quirúrgicas.

Entre las ventajas del Arco en C se incluyen la obtención de imágenes de alta calidad en tiempo real, la visualización detallada de la zona intervenida y la reducción de complicaciones postoperatorias.

Rodríguez Salazar subrayó que el equipo ya está en operación y disponible para los procedimientos que lo requieran, reafirmando el compromiso de la institución con ofrecer atención médica de calidad en todo momento.

La incorporación de esta tecnología fortalece la capacidad de respuesta de la Cruz Roja en Monclova y se suma a sus esfuerzos por mantenerse a la vanguardia en equipamiento hospitalario.