Cronología del secuestro y homicidio de niño de 5 años en La Paz, según Fiscalía del Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer la detención y vinculación a proceso de Carlos ‘N’, Lilia ‘N’ y Ana Lilia ‘N’, por haber cometido los delitos de secuestro y homicidio en contra de un menor de 5 años en el municipio de La Paz.

De acuerdo con las autoridades, la cronología del secuestro y homicidio del niño de 5 años, comenzó el pasado 28 de julio cuando Lilia ‘N’ y Ana Lilia ‘N’ acudieron al domicilio de la madre del menor, en la colonia Ejidal El Pino, para cobrar una deuda de mil pesos.

Una vez que la madre del infante abrió la puerta Lilia ‘N’ le habría dicho "ahora si me pagas o me llevo a tu hijo". Sin embargo, la mujer no tenía dinero suficiente para saldar la deuda, por lo que solicitó más tiempo para poder juntar la cantidad.

Cómo fue el secuestro del niño de 5 años en La Paz, Estado de México

Lilia ‘N’ se negó a darle más tiempo a la madre y le dijo a Ana Lilia "N" que se llevaran al niño. Tras forcejear, Lilia ‘N’ y Ana Lilia ‘N’ se llevaron al menor y lo subieron a un vehículo en el que las esperaba Carlos "N". Luego los tres se retiraron del lugar.

La madre del infante se presentó en la vivienda de las 3 personas implicadas, los días 30 de julio, 1 y 2 de agosto, con la intensión de que le devolvieran a su hijo. A lo que Lilia ‘N’ , el primer día le contestó “hasta que me pagues te lo voy a regresar”.

Para el 1 de agosto la respuesta fue distinta, se indicó que el menor de edad había sido entregado a su padre. El día 2 de agosto, la versión fue que lo tenía la abuela materna.

Ante las negativas para ver a su hijo y la preocupación, la madre denunció los hechos ante la Fiscalía el 4 de agosto.

¿Cuándo fue encontrado el cuerpo del menor?

Ese mismo día la Policía de Género acudió al domicilio de los implicados y encontró el cuerpo sin vida del niño oculto en la vivienda. Los tres miembros de la familia fueron arrestados de inmediato.

Las tres personas investigadas se encuentran recluidas en el Penal de Nezahualcóyotl, luego de que se iniciará la investigación correspondiente por el delito de desaparición de persona, además se integró una indagatoria por el delito de secuestro, que causó la muerte del niño de 5 años.

Los detenidos quedaron a disposición de un juez, que determinará su situación jurídica y mientras se resuelva serán considerados inocentes. Por lo que las autoridades del Estado de México invitan a que en caso de que reconozcan a las personas como implicados en otro delito, denuncien.

Según compartió la Fiscalía del Estado de México, el delito de secuestro que causa la muerte puede imponer una sentencia de hasta 140 años de prisión. Mientras que delitos relacionados con la desaparición pueden tener una pena de hasta 20 años.