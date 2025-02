Crónicas del 36º Festival de Música de Morelia

Miguel Bernal Jiménez (1910-1956), el compositor de música sacra más importante que ha nacido en México, tuvo un gran sueño: convertir a su natal Morelia en la Salzburgo de América. La música debía permear por los edificios de cantera rosa de la ciudad colonial, transitar por sus templos y callejuelas, abrazar los arcos de su acueducto, pasear por los relieves de sus empedrados. En consecuencia impulsó proyectos como la creación de los Niños Cantores de Morelia o el Conservatorio de las Rosas, siempre con el deseo de que su tierra se convirtiera en una gran partitura.

Hoy ese sueño recae en el legado de su familia. Desde hace 36 años, el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (FMM) llena de sonido a la capital michoacana y envuelve a su arquitectura. Verónica Bernal, nieta del compositor, es la encargada de dirigir el proyecto. Junto a ella, un equipo de colaboradores conformado en su mayoría por jóvenes de entre 20 y 35 años, trata de demostrar que la música de concierto no está peleada con la edad.

“Ese es nuestro objetivo principal: acercar a los niños y jóvenes a que amen la música de concierto. A lo largo de nuestros 36 años, creo que eso sí lo estamos logrando”, indicó Verónica Bernal, directora del FMM.

La trigésima sexta edición del FMM tuvo lugar del 15 al 24 de noviembre de 2024. Contó con la participación de más de 700 artistas, provenientes de 13 países: Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, Alemania, Austria, Bélgica, Lituania, Países Bajos, Polonia y Rusia; una asistencia de seis mil personas, tan sólo en las actividades realizadas en Morelia, y un programa que se propuso reconocer a las grandes compositoras de la historia.

“Lo que queremos generar son improntas para las personas: ‘Yo me acuerdo que en algún momento viajé a Morelia y viví esto’, eso es lo que estamos intentando hacer”, recalcó Bernal.

Verónica Bernal, directora del FMM. Imagen: Festival de Música de Morelia

TERCERA LLAMADA

La inauguración aconteció la noche del 15 de noviembre. El Teatro Morelos recibió al público que ocupó sus más de mil 300 butacas. Sobre el escenario apareció la Sinfonía Rotterdam, un proyecto fundado en el año 2000 por el maestro Conrad van Alphen. A la orquesta neerlandesa la acompañó la violinista canadiense Lara St. John. Entonces dieron las 21:00 horas. A la tercera llamada, vibró el recinto. Se escucharon obras de Piotr Ilich Tchaikovsky, Johannes Brahms y Fanny Mendelssohn.

La partitura del Concierto para Violín y Orquesta en Re Mayor Op. 35 (1878), de Tchaikovsky, fue el camino que Lara St. John transitó con su instrumento para ganarse el aplauso y cariño del público. Minutos antes, durante la conferencia de prensa, la violinista compartió que había conocido esta pieza muy joven y que por eso pudo familiarizarse con ella.

Al terminar el concierto, la ciudad estaba cubierta de noche. Brillaba la luna en la fronda, como dice el poema de Goethe, como si los cisnes de Petipa y Tchaikovsky quisieran hacer su aparición. En 1941, Miguel Bernal Jiménez compuso Noche en Morelia, un poema sinfónico cuya música evoca la andanza nocturna y la expresión popular michoacana. A través de sus más de 10 minutos de duración, la pieza es idónea para describir a ese lugar cuando las estrellas gobiernan.

El FMM continuó sus actividades el día siguiente por la mañana. “Ya da el sol en las piedras de Morelia”, dice un verso del poeta español Luis García Montero. Sobre la calzada Fray Antonio de San Miguel se instalaron los tradicionales tapetes florales de Patamban, localidad purépecha ubicada a 192 kilómetros de Morelia. Su colorido, compuesto por 76 cuadros y más de tres millones de flores, adornaba el suelo en un solo camino.

José Neftalí Ayungua, organizador de los tapetes de Patamban e hijo del primer artesano Neftalí Ayungua, dijo que el núcleo de esta tradición es religioso. Los tapetes se fabrican en agradecimiento a Cristo Rey, patrón de su Patamban. Para ello se emplea aserrín, semillas y flores, materiales con los que cada artesano debe crear su propio diseño. En esta ocasión, las obras se dedicaron a los países invitados del festival.

Mas tarde, al mediodía, en el patio central del Palacio Municipal, aguardaban los músicos cubanos de Art-Trio: Mayté Aboy (piano), Alejandro Rodríguez (violonchelo) y Desirée Justo (violín). El proyecto se fundó en 2018, en La Habana, luego de que los integrantes decidieran unirse al descubrir sus afinidades interpretativas.

Antes del concierto, Mayté Aboy compartió que para interpretar el Trío en Re Menor Op. 11 (1847), de Fanny Mendelssohn, estudiaron sobre la vida y el entorno social de la compositora. La partitura propuso una idea de lead inmenso —sobre todo en el primer movimiento—, destacado por la belleza de su estética sonora.

“Ella (Fanny Mendelssohn) tuvo una formación muy rigurosa, la misma que tuvo Félix Mendelssohn (su hermano). Tuvo acceso a todos los mismos maestros. Entonces en ella hay un músico serio, importante, que además me ha conmovido, no sólo por su historia, sino la música en sí”, agregó la pianista.

El sábado cerró por la noche con la presentación de Glass Duo, la cual se efectuó en la Biblioteca Pública Universitaria y Fondo Antiguo. Los polacos Anna y Arkadiusz Szafraniec crearon este proyecto. De pronto se vieron rodeados por libros frente a su gran arpa de cristal, instrumento conformado por 57 copas afinadas y estructurado en cinco octavas. Mozart, Tchaikovsky, Chopin, Debussy, pudieron escucharse.

Bamberg Baroque en el Templo de las Rosas. Imagen: Festival de Música de Morelia

Morelia fue barroca el domingo. Las grandes puertas de madera del Templo de las Rosas se abrieron al mediodía para recibir al ensamble Bamberg Baroque. Allí, junto al sepulcro donde yacen los restos de Miguel Bernal Jiménez, se interpretaron obras de Valentin Rathgeber, G. Benedetto Platti, Wilhelmine von Bayreuth, Giuseppe Torelli, J. Philipp Krieger, J. Georg Pisendel y J. Adolph Hasse, para luego cerrar la tarde con una pieza de Johann Sebastian Bach, el padre musical del movimiento barroco.

Cuando el sol cayó, los asistentes al concierto del pianista lituano Rokas Valuntonis, considerado uno de los más talentosos de la actualidad, pudieron apreciar un cielo estrellado en el patio del Palacio Municipal. Minutos antes de salir al escenario, el músico habló sobre las piezas de las compositoras Marianne von Martinez (Hapsicord sonata en Sol Mayor) y Clara Schumann (Drei Romanzen Op. 21) que ejecutaría.

“La sonata de Marianne von Martinez, que se toca muy pocas veces, me recuerda a una combinación de música barroca y música clásica […] Y con las obras de Clara Schumann... personalmente me identifico con ellas porque son realmente emotivas y muy bien ejecutadas, son cosas que realmente me gusta tocar”.

El festival siguió durante los siguientes siete días, como si fuese una ópera en varios actos. La Déferlance, Roeland Hendrikx y Luis Esteban Cruzaley, Alex Mercado y Raúl Vizzi, la Orquesta y Coro Miguel Bernal Jiménez, Weinberg Nonet, Ensamble A Tempo, NY Polyphony, Auner Quartet, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, Betty Garcés, William Harvey y Dmitri Dudin, fueron algunos de los artistas que habitaron el programa.