Critica Raúl Meraz operativos en hora pico; es por seguridad, responde Román Cepeda

MARÍA ELENA HOLGUÍN

El excandidato a la alcaldía de Gómez Palacio por la coalición PRI-PAN, Raúl Meraz Ramírez cuestionó los operativos de vigilancia que se llevan a cabo en la entrada a Torreón por el puente Plateado, a lo que el alcalde de esta ciudad, Román Alberto Cepeda respondió que es importante salvaguardar la seguridad y no para intimidar ni incomodar.

En su cuenta de Facebook, el político gomezpalatino, quien también se ha desempeñado como subsecretario de Gobierno en La Laguna de Durango, comentó que “el operativo de transporte del ayuntamiento de torreon (sic) en el puente plateado a hora pico no es un tema de control de transporte público, es un agravio directo contra la gente de Gomez y Lerdo que va a trabajar o estudiar y que pierda hasta 15 minutos en ese filtro. Súmele los retenes permanentes de sus corporaciones”.

El presidente municipal de Torreón reconoció que siempre es incómodo mantener la seguridad y estar atento para cuidar a la gran mayoría.

“Respeto la opinión de cada quién, pero siempre es importante salvaguardar la seguridad, por eso los 19 arcos de seguridad en las entradas y salidas de Torreón, no es para intimidación ni incomodar, por lo que pedimos la comprensión de todos, independientemente del cargo”, añadió.

A través de los sistemas de video vigilancia con que cuentan dichos arcos de seguridad, se ha logrado la identificación y captura de personas que han participado en la comisión de algún delito y que han pretendido cruzar a otra ciudad para evadir la acción de las corporaciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Torreón Seguridad Operativos

               


